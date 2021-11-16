Kılıçdaroğlu: İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz

Kılıçdaroğlu, 'Helalleşmek; yüzleşmek, barışabilmek demektir. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz' diye konuştu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin sorunları çok. Hepimiz bunları biliyoruz. Sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşlarla konuşmak ve çözümler üretmek hepimizin ortak görevidir. Az kaldı; geliyor gelmekte olan. Buna inanın. İlk yapacağımız iş devleti toparlamaktır.

Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette. Saray'ın talimatını yerine getiriyor. MB, paranın değerini koruyacak, fiyat istikrarını sağlayacak. MB'nin yetkisi bir kararnameyle elinden alındı Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Meclis'in Merkez Bankası'na verdiği görevi Saray'da oturan zat başka bir komiteye verdi. Bu komite hiç çalıştı mı? 128 milyar dolar; kayınpeder-damat arasında yok edildi. Soruyorum, nereye gitti 128 milyar dolar? Cevabını almış değiliz.

Uyuşturucu baronu, Türkiye'ye parasını getiriyor bir gün tutup yurt dışına götürüyor. Ne kadar kara para varsa aklıyorlar. Sonra da çıkıp 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. O kitaptan bir sayfa okuyayım; Zafer Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında 878 bin 478 garanti vermişler. Devletin hazinesinden 5'li çeteye giden kaç para?

'Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan Bahçeli'

Bütün bunlar olurken çıkıp diyor ki, 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. Yazdıkları ekonominin kitabından bir sayfa okuyayım. Zafer Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında garanti vermişler 877 bin 488 kişi buradan uçacak demişler. 5 bin 725 kişi kullanmış. Devletin hazinesinden beşli çeteye giden para 4 milyon 650 bin avro. Erdoğan'ın kitabında bu yazıyor. AK Partiye oy veren kardeşlerime sesleniyorum senin alın terini çalıyorlar. MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum. Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da sayın Devlet Bahçeli'dir. Siz hiçbir zaman MHP'nin esnaf, çiftçi dediğini duydunuz mu? Bu ülkenin en köklü partilerinden biri bu hale nasıl geldi?

'Rüşvet alanların burnundan getireceğiz'

Dinden imandan bahseden iktidar, en büyük ahlaki çöküşü getirdi bu ülkeye. Uyuşturucu bataklığı var şu anda. Baronlar el üstünde tutuluyor. Yakalanan baronları yargı serbest bırakıyor. İçişleri Bakanı, ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söylediğin kişi kim? Kim bu? ses yok.

Çöküş başladı. Kültürel çöküş de başladı. Bunların hepsini çözeceğiz. Ahlakımızla çözeceğiz. Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Bu ülkede uyuşturucu satan bütün baronları bu ülkeden sileceğiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımıza uyuşturucu alıştırılıyor. Erdoğan ve şürekasının sesi bile çıkmıyor. Kendi genel merkezlerindeki tabloyu görüyorlar mı? O lüks araçların içinde 'pudra şekeri'ni çekerken hiç düşünmediler mi? Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Uyuşturucu satan baronları bu topraklardan sileceğiz.

'Helalleşmek barışabilmek demektir'

Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Hukuk başka helalleşme başka. Helalleşmek; yüzleşmek, barışabilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklara yapacağız.

Bir de medyada bazılarının 'ne güzel muhalefet zaten kazanıyor ne gerek vardı tüm bunlara' demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi, ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli. Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız.

'28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz'

28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle, Soma'yla helalleşeceğiz. darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı, onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz."

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