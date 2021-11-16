CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu: İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz
Kılıçdaroğlu, 'Helalleşmek; yüzleşmek, barışabilmek demektir. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz' diye konuştu.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: