Okuyan'dan 'helalleşme' çıkışına yanıt: Karşımızdaki rahatlanılmaması gereken bir siyasi iktidar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını soL TV'ye yorumladı. Okuyan, "helalleşme" kavramının dinsel boyutuna dikkat çekerek siyasetin dışında kalması gerektiğini söyledi.

"Her şeyden önce 'helalleşme' kavramının siyasette yeri olmaması gerektiğini söylemem gerekiyor" diyen ve "helalleşme"nin bireysel bir olgu olduğunu belirten Okuyan, bu durumun Kılıçdaroğlu için çelişki olduğunu ifade etti:

"Daha geçenlerde, 'Hep ben diye konuşuyoruz, biz diye konuşmamız gerekir' diyen bir siyasetçi için çelişki bence. Sonuçta biz çok eleştirdik Türkiye'deki partileri, liderler hep 'Ben yapacağım' diyor diye. Yine benzer bir durum var. Bu kişisel bir olgu olarak gösterilmemeli."

'Hatalar diye önümüze konulan şeylerin çok büyük bölümü AKP Türkiyesi'yle flört etme üzerine kurulu'

Okuyan, Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte partimiz çok hata yaptı" sözlerine karşılık bu ifadelerin soyut olduğunu belirtti. "Madem 'helalleşeceğiz' diyorsunuz bu hataları açık bir şekilde listeleyin" diyen Okuyan, CHP'ye de çağrıda bulundu. Okuyan şöyle konuştu:

"Bir siyasi parti kendi geçmişinde önemli hatalar yaptığını düşünüyorsa, bunlar herhalde kurultay, kongre konusudur. Partinin kurulları bir araya gelir ve kamuoyuna derler ki, 'Biz geçmişte şu hataları yaptık, bunları düzelteceğiz.' Bunları demeyip bir yandan da Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz falan denilecek. Üstelik geçmişte yapılan hatalar diye önümüze konulan şeylerin çok büyük bölümü aslında AKP Türkiyesi'yle flört etme üzerine kurulu. Dolayısıyla kamuoyunda 'yeni CHP' diye kodlanan bir süreç doğrultusunda bir 'özeleştiri' ya da kendi deyimleriyle bir 'helalleşme' süreci öngörülüyor. Bana kalsa CHP çıksın, 'Biz şu hataları yaptık' desin. Biz de bilelim, yurttaş da bilsin, helalleşmek istedikleri de bilsin."

'Aklınıza gelebilecek herkese en fazla hakaret eden kişi belli'

"Helalleşme" açıklamasına yönelik eleştirileri de ele alan TKP Genel Sekreteri, yandaş köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin "Kılıçdaroğlu'nun en çok hakaret ettiği kişi Erdoğan'dır. Erdoğan'la helalleşsin" söylemininse komik olduğunu belirtti:

"Selvi'nin bunları yazmaya ne hakkı var? Türkiye'de bir kişiye değil, aydınlara, bilim insanlarına, siyasetçilere, sendikacılara, çiftçiye, öğrenciye aklınıza gelebilecek herkese en fazla hakaret eden kişi belli. O ne olacak? Ayrıca ben Kılıçdaroğlu'nu eleştiririm falan ama Kılıçdaroğlu'nun ben kimseye hakaret ettiğini de görmedim. Sert sözler söylüyordur ama zaten Türkiye'de 'hakaret'in tanımı da değişti."

'Bu iş bitti söylemi halkı savunmasız bırakıyor'

Muhalefetin seçimleri işaret ederek "Bu iş bitti" türünden bir söylem geliştirmesinin halkı savunmasız bıraktığını da dile getiren Okuyan, karşısında rehavete kapılınmaması gerken bir iktidar olduğunu şöyle vurguladı:

"'Seçimlerde gidip oy kullanacağız bu iş de bitecek, karanlıktan aydınlığa çıkacağız' türünden bir söylem kesinlikle ve kesinlikle bu halkı savunmasız bırakıyor. Zaten halkın örgütlenmesi gibi bir derdi yok muhalefetin ama öte yandan da 'Bu iş bitti' denildikçe halk rahatlıyor. 19 yıl gösteriyor ki, karşımızda rahatlanılmaması gereken bir siyasi iktidar var. Bu anlamda bu 'helalleşme' yolculukları falan, kamuoyuna güven verme anlamına geliyor belki ama bir yandan da gerçekten de çok büyük bir tuzağı içeriyor."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın yorumlarının da yer aldığı soL TV Ana Haber Bülteni'ni buradan izleyebilirsiniz.