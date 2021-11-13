Kılıçdaroğlu: Geçmişte partimizin de hataları oldu, helalleşme kararı aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, videoda "İktidarlardan çok şifaya ihtiyacımız var. Geçmişten gelen küskünlük ve öfkeye bağlı kalırsak ülkemiz bu felaketlere mahkum kalacak" dedi.

Kılıçdaroğlu "Artık helalleşme zamanı. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de yarattığı yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu sözleri paylaştı:

"Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım..."