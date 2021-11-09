Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alanlar ağır bedeller öder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Büyükelçiliklere yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. İster içeriden, ister dışarıdan biri bu coğrafyaya ihanet etmek üzere bir ihaleyi alırsa ağır bedeller öder" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletvekili arkadaşlarım Türkiye'nin bütün illeri ve ilçelerine gidiyorlar, vatandaşların sorunlarını dinliyorlar, sonra ben gidiyorum, sonra yeniden arkadaşlarımız gidiyor. Bir hareketin arkasını bırakmıyoruz. Vatandaş kendisini çok yalnız hissediyor, derdini anlatacak kişiler arıyor, çözüm bekliyor. Gittiğimiz her yerde çözümün adresinin CHP olduğunu arkadaşlarımız anlatıyorlar.

Buradan akademik kadrolara da çağrıda bulunuyorum. Arzu ederlerse CHP vekilleri her bir il itibariyle düzenledikleri raporları kendilerine ulaştırabiliriz.

Devletin saygınlığını koruyacağız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok, bütün sorunlarını çözme vaadinde bulunan ve samimi olan CHP'yi dinleyeceksiniz. Devlet yönetiminde siyasal iktidarın samimi olması lazım. Kuraklık var mıydı vardı, ziraat odası başkanları bağırıyorlardı.Üretim düşüklüğü oldular, bunun üzerine karar çıkardılar. Para ödenmedi, neden ödenmedi? Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun, üreticiye gelince para yok. Sonuna kadar takip edeceğiz.

'Neredeyse iki kişiden birisinin icra dairesinde işi var'

Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun. Bunlar daha söz verdikleri 100 lirayı dahi ödeyemezken, biz iktidar olduğumuzda 1 hafta içinde çiftçinin kredilerini sileceğiz. Orman yangınlarından sonra fidan dikimi başladı. Fidan dikimini artık köylü kadınlar yapıyor. Kadını işveren gibi görüyorlar. Bu kadınların tamamı sigortalı olacak.

İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı. Neredeyse iki kişiden birisinin icra dairesinde işi var. 10 milyondan fazla asgari ücretli var. Bu asgari ücretlilerin tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle garip bir tabloyla karşı karşıya kaldık.

Kanal İstanbul açıklaması

İster içeriden, ister dışarıdan biri bu coğrafyaya ihanet etmek üzere bir ihaleyi alırsa ağır bedeller öder. Büyükelçiliklere yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim.

'Bizi neden yabancılara şikayet ediyorsun?' diyorlar. Ülkenin çıkarlarını korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu şu; birisi diyor ki 'Ben milliyetçiyim', öbürü diyor ki 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım.' Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkenin çıkarlarını koruyacağız, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

'Ekonominin e'sini dahi bilmiyor'

Sen ekonomistsin ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist. Ekonominin e'sini dahi bilmiyor. Ekonomistsen gel A Haber'de çık karşıma, soruları önceden vereceğim, cevapları da prompterdan oku. Çıkmaz. Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım."