Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme ziyareti': Deniz Kutluk'un evine gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme" ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deniz Kutluk'un evi basıldı. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi" dedi.

"Devletin onlara özür borcu var" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her ne kadar terör örgütüyle iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter, kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin telafi edilmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldik. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Herkesin bundan emin olmasını isterim. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin değil mağdurun yanındayız. Mağdurun hakkını sonuna kadar koruyacağız."

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu Kasım 2021'de açıklama yapmış ve "Artık helalleşme zamanı. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de yarattığı yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" demişti.

Ardından Meclis grup toplantısında 16 Kasım 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

"Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli. Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle, Soma'yla helalleşeceğiz. darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı, onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz."

Açıklama sonrası ziyaretler başlatan Kılıçdaroğlu'nun iki gün süren Diyarbakır programı çok konuşulmuştu.