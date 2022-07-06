'Erdoğan'ın İBB adayı ortaya çıktı' iddiası: 'Video planın parçasıymış'

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaray'a binerek seyahat etmiş ancak kimse Karaismailoğlu'nu tanımamıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, o videonun arka planını yazdı. Pehlivan "Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor" dedi.

Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Malum, Karaismailoğlu, Erdoğan’ın ilk İBB kadrolarından.

Deniyor ki tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak.

Eh işte, onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. 'Habersiz' video da bunun parçasıymış.

Başarılı olur mu, şüpheli. Bekleyelim görelim..."