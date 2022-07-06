Gülen'in şikayetiyle ceza vermişti: O hakim seçim kurulu başkanı oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Fethullah Gülen'in şikayetiyle kendisine ceza veren hakim Metin Özdemir'in seçim kurulu başkanı olduğunu yazdı.

Seçim kurulu başkanlarının belirlendiği kuranın sonuçlarına baktığını anlatan Pehlivan şunları söyledi:

"Bundan 10 yıl önceydi... Gülen, kendisine hakaret içerdiğini iddia ettiği Oda tv’deki okur yorumlarını kaldırmadığımızdan dolayı hapsimi istiyordu. Okur yorumları nedeniyle, 2012’de beş ay hapis cezasına çarptırıldım. Hâkim beş yıl içinde bir daha “suç işlememem” şartıyla cezayı erteledi. Başımın üzerinde kılıç sallandırılıyordu.

O gün Fethullah Gülen’in şikâyetiyle okur yorumlarından dolayı bana ceza veren hâkim, şimdi İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde seçim kurulu başkanı yapılan Metin Özdemir’di. O gün Fethullahçılara boyun eğip hukuksuzca bir karara imza atan hâkim, şimdi seçimlerde hukukumuzu koruyacaktı!"