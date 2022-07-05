Sedat Peker'den Mehmet Cengiz'e: 'Bir odanın yarısı da sizin dosyalarınız'

Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz hakkında iddialarda bulunan ülkücü mafya Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlarda bulundu.

Mehmet Cengiz için "hem benim akrabamsın hem de düşmanlarımın yanında onlarla berabersin" ifadelerini kullanan Peker, "Süslü Sülü’nün kı*ından ayrılmıyorsun. Bir odanın yarısı Pambıkören’nin dosyaları, diğer yarısında da sizin dosyalarınız" dedi.

'SimTel'i arkadaşlarına hediye eden benim'

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda SimTel'e dair açıklamalarda bulunan Peker, konuya dair şunları aktardı:

"40 yaşından genç kardeşlerim, o kadar şey anlattım. Bazı arkadaşlarımız, Reis peki SimTel'i ne yaptın diye sormuşlar. Onu da anlatayım. O tarihlerde Fenerbahçe’nin altyapısında yöneticilik yapan Davut Dişli ve Mehmet Karasu’ya verdim. Ancak para almadım. “Rize’deki bütün devlet hastanelerini baştan aşağı yenileyin, özel hastane gibi lüks olsunlar, ayrıca da her ay maddi durumu olmayan insanlara benim adıma 25 buzdolabı, 25 çamaşır makinası daha doğrusu tüm ürünlerden 25’şer tane hediye edin” dedim. “Sizden para istemiyorum. Sizin de ekonomik durumunuz güçlensin” diye belirttim. Tabi o zaman şimdiki gibi hiç biri zengin değildi. Para bendeydi.

Kıymetli kardeşlerim, maaşı namusu kadar olan gazeteciler Türkiye’nin en zengin iş adamları olan bu 2 arkadaşı arasın 'Sedat Peker doğru mu söylüyor' diye sorsun. Ben tekrar söylüyorum, ben suçluyum. Ancak suç örgütü lideri değilim.

Ayrıca neden hiç bir gazeteci Mehmet Cengiz‘i arayıp sormuyor? O tarihlerde 500 civarında bayisi olan SimTel’i arkadaşlarına hediye eden benim. Bir tek Rize’deki hastanelerin yapılmasını ve de ölmüşlerimin ruhuna elektronik eşyaların dağıtılmasını istedim. Bunların hepsi büyük iş adamı, ben ise suç örgütü lideriyim! Kahpesiniz lan siz. Namusunuz yok lan sizin. Siz kemiklik köpeksiniz."

'Bir odanın yarısı Pambıkören’nin, diğer yarısı da sizin dosyalarınız'

Peker, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Fikret Abi (Bila) geçenlerde bir televizyon programında, 'Sedat Peker’in bunca anlattıklarından bir tanesi yanlış çıktı, o konuyla ilgili de özür dileyerek düzeltti' demişsiniz. Fikret abi, tüm dosyaları kendim okuduğum için isimleri yanlış yazdım. Ben söz verdim. 'Yapılan akitte söz namustur' dedim. Bu sebeple ölsem bile yalan söylemem. 40 yaşından genç kardeşlerime kendimi mahcup ettirmem.

Bazı arkadaşlar diyorlar, kim bilir daha ne anlatacak. Hey daha neler anlatacağım… Bunlar ısınma turları. Ben suç örgütü lideriyim hee? GÖRECEKSİNİZ, gerçek suç örgütleri kim.

O tarihte SimTel’in yönetimini 10 sene önce görüştüğüm, sonradan dostluğumu bitirdiğim Olgun Aydın’a vermiştim. Ancak belki de onun üstüne almamış olabilirim. Ama bir sonraki devrini Mehmet Karasu ve Davut Dişli’ye verdirdim. Göreceksiniz lan, GÖRECEKSİNİZ. Yüce Allah belanızı verdi. Beni size bela gönderdi. Nasıl söylediklerim doğru çıkıyor? Daha neler yapacağım.

Mehmet Cengiz, hem benim akrabamsın hem de düşmanlarımın yanında onlarla berabersin. Süslü Sülü’nün kı*ından ayrılmıyorsun. Ulan insanda biraz duruş olur. Bir odanın yarısı Pambıkören’nin dosyaları, diğer yarısında da sizin dosyalarınız. Kardeşin Ekrem, o vefalı bir adam. Onu halen daha seviyorum. Akrabalar diyor ki, 'Bunu neden yaptın, akraba akrabayı satar mı?' Bu savaşı benim kazanacağıma inanmıyorsunuz. Onlar gibi güç sahiplerinin ayaklarının dibine çöktünüz, GÖRECEKSİNİZ. Ulan namus üzere olmak lazım, şeref üzere olmak lazım. Siz beni yalnız bıraktınız, bakın ben 50 milyon tane yeni arkadaş buldum kendime. Ulan bana neler ettiniz?…"