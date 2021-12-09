Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde 276 gündür Adalet Nöbeti tutan Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan eşini, çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına herkesin sahip çıkması lazım. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz. Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İnşallah çözeceğiz. Takipçisi olacağız. Geri dönmez kimse ama takipçisi olacağız" diye konuştu. Ardından Ferit Şenyaşar, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“Benim çocuklarımı katlettiler. Diğer çocuklarıma da ulaşmaya çalıştım. Onları da ateşli silahlarla sedyeler üzerinde öldürmüşler. Bu organize bir katliamdır ve AKP milletvekili Yıldız, ‘Hepsini öldürün, hiçbirini sağ bırakmayın diye etrafındaki akrabalara bu şekilde talimat veriyordu. Yaklaşık bir yıldır, her gün adliye önündeyiz. Savcılarla görüşmek istiyoruz. Savcılar bizden kaçıyorlar. Savcılar da olayı biliyor yasal işlemi başlatacak ama diğer taraftan iktidarın sıfatı, başının üzerinde.”

'Savcılar bizimle görüşmüyor'

Şenyaşar ailesinin avukatıysa 24 Haziran seçiminden 10 gün önce yaşanan katliamın detaylarını Kılıçdaroğlu’na aktararak şunları söyledi:

“Suruç’ta bir katliam yaşandı. Bu katliamın adını iki hafta önce Fakıbaba açıkladı. ‘Cumhurbaşkanı’na ben söyledim. Bu ailenin herhangi yasadışı bir örgütle ilişkisi yoktur. Ben bunu o gün de söyledim’ dedi ama o gün manşetlere ‘bu organize şudur, örgüt katletti.’ Mağdur bir AKP yaratmak için siyaseten 24 Haziran seçimine gitmek için böyle bir tablo yaratıldı ve bunun üzerine gizlilik kararıyla soruşturma yürütüldü. Aslında sadece esnaf olan bu aile korkunç bir katliamla yüz yüze kaldı. Gelinen noktada faili bir değil, onlarca olan. Meçhul değil, belli olan bu kadar katliamın faillerine bir tane daha yakalama, gözaltı yok sayın genel başkan. Bu aileyi sadece katledenler değil; görevini ihmal edenler polisidir, valisidir, bakanıdır, bütünüyledir. Bugün bu anne sağlığını kaybetti. Görmesi yüzde 80. Adliyenin kapısı orada. Anneyi almıyorlar. Savcılar bizimle görüşmüyorlar. Bu adalet göz göre göre katledenleri yargılayamayacak bir noktaya bile geldiyse, bu annenin adalet çığlığı sadece kendi evlatları için değil, bugün kaybedilen adaletin, hukukun tekrar tesisi edilmesi kanısındadır. Biz diyoruz, ‘Siz siyaseten sorumluluğunu biz hukukçular olarak sorumluluğunu getirmek zorundayız. Aksi halde biz de bu acının ortağı olacağız.”

'Cesaret edip kimse karar bile veremiyor'

Aileyi ve avukatı dinledikten sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Adaleti gerçekleştireceğiz. Faillerin kim olduğunu çıkaracağız ortaya. Siz adalet cephesinden bakacaksınız. Biz siyaset cephesinden bakacağız. Vicdanı olan, ahlakı olan herkesin bu davanın arkasında olması lazım. Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan eşini, çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına herkesin sahip çıkması lazım. Bunun partisi, sağı, solu yoktur. Bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz. Bir anne bağırıyor ‘ben adalet istiyorum’ diyor. Kaç tane savcı değişti. Biz bunları biliyoruz. Siyasi baskıları da biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar adaleti gerçekleştireceğiz. Ya bu topraklar adalet kokar ya. Üstelik bir de peygamberler şehrinde. Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış. Sorun adliyede çözülecek. Hakim, savcı bir araya gelecek çözecekler. Bütün deliller ortada. Bütün bilgiler ortada. Cesaret edip kimse karar bile veremiyor. Niçin? Birisi milletvekili diye. Milletvekili değil, cumhurbaşkanı olsan ne olur ya. Adalet, adalet, adalet. Elbette annenin çocuğu, eşi geri gelmeyecek. Ama en azından acısı soğusun." (ANKA)