Kılıçdaroğlu'ndan Kulüpler Birliği'nin Bein Sports kararına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF ve Digiturk'e tepki gösteren Türk futbol takımlarının yanında olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan