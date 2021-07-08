Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: Taleplerimiz kabul edilmezse maça çıkmamak seçenekler arasında

Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini duyurdu. Kulüpler Birliği'nin, Ahmet Ağaoğlu'nu Başkanlığa seçtiği toplantısında TFF'ye 4 maddelik bir mektup yazılmıştı.

Kulüpler Birliği'nin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu başkan seçtiği rutin toplantıda yazılan mektupta ilk talep olarak Katarlı yayıncı beIN Sports'un geçen yıla ilişkin 142 milyon dolarlık (Sabit Kur) yayın borcunu ödemesi istendi. Bu maddede federasyona "Biz, ödemelerde sizi muhatap alıyoruz." denildi.

İkinci maddede TFF'den 8 yabancı meselesini gözden geçirmesi istendi. Kulüpler geçen yılki gibi 14 yabancı kuralının devam edebileceğini bildirdi.

Üçüncü maddede hedefte MHK Başkanı Serdar Tatlı vardı. Geçen yıl, Tatlı ve ekibinin skandal kararlara imza attığı ve gerekirse değişikliğe gidilebileceği vurgulandı. Ayrıca, AİHM tarafından aldıkları kararlar tartışmalı hale gelen TFF kurulları için de çözüm istendi.

Son maddede ise bir sonraki yılın naklen yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin yetkilendirilmesi istendi.

Mektubun sonunda ise geçen ay gündeme gelen "Naklen yayın paraları ödenmezse 1. hafta maçlarına çıkılmama" konusu belirtildi.