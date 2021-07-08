Şenol Güneş'ten maaş açıklaması: Ben sana rakamı söylemek zorunda mıyım?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
"İkinci büyük hedefimize ulaşacağız. Bu kayıpların oyuncularımız üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Kimseyi suçlamadan çözüm odaklı olacağız" diyen Güneş, "Heyecanımız, coşkumuz var. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Bu oyuncularla Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
Güneş maaş tartışmalarına tepki göstererek şöyle konuştu: