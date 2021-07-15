4 büyük kulüp başkanından canlı yayında rest: Biz karar aldıktan sonra kimse bir şey yapamaz

Televizyon ekranlarında futbol adına bir ilk gerçekleşti. 4 büyük kulübün başkanları, canlı yayında futbolun ortak sorunlarını masaya yatırdı.

Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu canlı yayına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol gündemine dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

'TFF kulüpleri duymazsa, maçlara çıkmıyoruz'

TFF'nin kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan başkanlar, taleplerinin karşılanmaması halinde maçlara çıkmama kararı alacaklarını duyurdular.

Ali Koç: Biz karar aldıktan sonra kimse bir şey yapamaz

Ali Koç, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak irade koyunca, her şey çok kolay olur. Geçen sezon protesto için bir hafta ilk dakika hiçbirimiz oynamadık. Kulüpler Birliği Vakfı irade koyunca, UEFA, FIFA da bir şey yapamaz. En kötü hepimizin 3 puanı silinir, bir şey fark etmez. Bu arkadaşların ciddiyetin farkında olması lazım. Bazı kulüpleri tehdit ederek, bizi birbirimize kırdırarak olmaz. Biz federasyonla rakip değiliz. Federasyon bizim amirimiz. Bu kavgadan kendilerine daha yakın sonuç da çıkabilir. Bilsinler ki bizimle inatlaştıkça inanılırlıkları düşmeye devam ediyor. Bu problemleri ele alış şekliniz dönüşü olmayan bir yola sokabilir" ifadelerini kullandı.