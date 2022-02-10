Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama daha: ‘Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım...’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek elektrik zamlarının geri alınması çağrısıyla birlikte, zamlar geri alınmazsa “elektrik faturasını ödemeyeceği” çıkışını yapmıştı.

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in “Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır” açıklamalarını alıntıladı.

Yaptığı paylaşımda, “Bu konuyla ilgili uyarımı aylar öncesinde yapmıştım” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

“Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"