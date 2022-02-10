AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Dağ'ın açıklaması şu şekilde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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AKP'den Kılıçdaroğlu'na fatura yanıtı: Provokasyon peşinde...
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin 'hep bir provokasyon peşinde' dedi.
Haber Merkezi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Dağ'ın açıklaması şu şekilde: