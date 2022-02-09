Kılıçdaroğlu: Erdoğan zammı geri çekene kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün öğlen saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sevgili Halkım, Bu ak Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere…” demişti. Kılıçdaroğlu yeni videosunu saat 22.00’de paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…” başlığı ile yayınladığı videoda elektrik faturalarına gelen zamlar hakkında açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturalardaki zamların sebebinin özelleştirmeler olduğunu ifade ederken, KDV oranın yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Kılıçdaroğlu, zamların geri alınıp, faturaların 31 Aralık öncesindeki hesaplamalara dönmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin ve Erdoğan’ın IBAN vererek yaptığı yardım kampanyalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, halka "IBAN numaranızla birlikte faturalarınızı Erdoğan’a gönderin" çağrısında bulundu.

Belediyelere yaptığı çağrıdaysa, "askıda fatura hareketinizi asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanarak başlayın" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını, "Erdoğan zamları geri çekene kadar bugünden itibaren elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" diyerek bitirdi.

