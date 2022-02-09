Kılıçdaroğlu'ndan yine '22.00' çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere' dedi.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan yine '22.00' çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere' dedi.
Haber Merkezi