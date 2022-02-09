Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışı sonrasında Kemal Okuyan ‘acil talebi’ açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından sonra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medyadan “Elektrik üretim ve dağıtımındaki bütün şirketlere el konulmalıdır. Acil talep budur.” açıklamasını yaptı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın sosyal medyadan yayınladığı açıklama şöyle:

“Yurttaşlarımızın önemli bölümü elektrik faturalarını zaten ödeyemiyor. “Faturayı ödemeyeceğim” tavrı, sorunun kaynağını görmezden gelmektir. Sorunun kaynağı özel sektördür. Elektrik üretim ve dağıtımındaki bütün şirketlere el konulmalıdır. Acil talep budur. #hemendevletleştirme”

Yurttaşlarımızın önemli bölümü elektrik faturalarını zaten ödeyemiyor. “Faturayı ödemeyeceğim” tavrı, sorunun kaynağını görmezden gelmektir. Sorunun kaynağı özel sektördür. Elektrik üretim ve dağıtımındaki bütün şirketlere el konulmalıdır. Acil talep budur. #hemendevletleştirme — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) February 9, 2022



