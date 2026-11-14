Kılıçdaroğlu’ndan AKP ve MHP ile ittifak sorusuna yanıt: ‘Beka sorunu ortaya çıkarsa olur'

İktidar yargısının kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP ile olası bir ittifaka ilişkin "Eğer Türkiye gerçekten uluslararası arenada ciddi bir sorunla karşı karşıya kalırsa ve gerçekten hani Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur" dedi.

Kılıçdaroğlu Meclis'e gelecek yolsuzluk fezlekelerinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına "evet" oyu verme eğiliminde olduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Gürkan Hacır, Can Özçelik, Hadi Özışık, Sinan Burhan, Barış Yarkadaş ve İsmail Dükel'in bulunduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündemdeki başlıklara ilişkin soruları yanıtladı.

'İki-beş bakanlık verilmesinin anlamı yok'

T24'ün aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'deki yeni siyaset açıklaması ve seçim sonrasında AKP, MHP ve CHP'nin içinde yer alabileceği bir "Türkiye ittifakı" veya "Beraber Türkiye'yi yönetelim" çağrısının mümkün olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, mevcut tabloda böyle bir ittifakın koşullarının bulunmadığını ancak beka sorunu yaşanması halinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir ittifakın bu aşamada oluşturacak koşullar pek yok benim gördüğüm kadarıyla. Pek yok. Bu ancak ne zaman olabilir? Eğer Türkiye gerçekten uluslararası arenada ciddi bir sorunla karşı karşıya kalırsa ve gerçekten hani Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur. Yoksa şu anda bir yönetim var zaten. Ama yönetimin en büyük zaafı, bütün karar mercilerinin tamamen yok edilmesi ve sadece bir kişiye bağlanması karar mercilerinin. Sıkıntı orada. Güçler ayrılığının olmaması."

Olası bir ortak yönetim teklifine dair koşullara işaret eden Kılıçdaroğlu, "O koşullara bağlı. Hangi koşullarda olacak bu? Hangi koşullarda? Bu koşullar aynen devam eder, 'Biz de size iki tane bakanlık verelim veya beş tane bakanlık verelim.' Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

'Yolsuzluk dosyalarının dokunulmazlığı olmaz, grubumuzdaki eğilim evet oyu vermek'

Önümüzdeki hafta Mustafa Sarıgül ile Özgür Özel başta olmak üzere bazı Yeni Parti milletvekillerine ait yolsuzluk iddialarını içeren dokunulmazlık dosyalarının Meclis'e gelmesi durumunda nasıl tavır alacakları sorulan Kılıçdaroğlu, konuyu henüz grup yönetimiyle görüşmediklerini belirterek şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey olursa tabii grup yönetimiyle oturup konuşmam lazım. Ama benim şahsi kanaatim yolsuzluk dosyalarının dokunulmazlığı olmaz. Hem diyecekler ki 'Siz siyasi ahlak kanunu diyorsunuz, öte yandan diyorsunuz ki bunlar soruşturulmasın.' Olmaz. Yani o kendi iç dünyamızda çatışmış oluruz. Hatta yolsuzlukla suçlanan arkadaşların, milletvekili arkadaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na dilekçe verip 'Dokunulmazlığımızı lütfen kaldırın. Biz böyle bir ağır itham altında duramayız. Yargıya gidip aklanmak istiyoruz.' demeleri lazım. Yargı ne kadar taraflı olursa olsun sizinle ilgili bir belge, bir doküman olmadığı sürece yargı sizi mahkum edemez zaten. Edemez yani. Elinizde hesabını veremeyeceğiniz hiçbir şey yoksa korkmanıza gerek yok. Gidersiniz, hesabını verirsiniz."

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına "evet" oyu verilmesinin Yeni Parti'ye yönelik bir "intikam" algısı yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Eğer yolsuzluk olaylarını sadece bir partinin sırtına yıkıp diğer yolsuzluk yapanları görmezden geliyorsanız bu ahlaki değil. Yolsuzluğun partisi olmaz ki. Yolsuzluğun partisi olmaz yani. Hırsızın partisi mi olur Allah aşkına? Hırsız hırsızdır yani" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan kendisi aday olmaz cumhurbaşkanlığına'

Erken seçim tartışmalarına ve Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bütün muhalefet partilerinin erken seçim isteyeceğini ancak mevcut ekonomik koşullarda Erdoğan'ın kazanma şansı olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Şimdi ağır ağır kesenin ağzını açarak acaba biz oradan vatandaştan oy alabilir miyiz diye. Ben o oyu da Sayın Erdoğan'ın alacağını düşünmüyorum. Çünkü kurt kışın yediği ayazı unutmaz" dedi.

Erdoğan'ın seçilemeyeceği bir seçime girmeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kendisi aday olmaz cumhurbaşkanlığına" ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu ekonomik koşulların ortaya koyduğu bir gerçek var. Bir gerçek var yani. Bugün baktığınız zaman da zaten AK Parti'nin oyu öyle hani çok yüksek de değil. Hani böyle yüzde 40'larda, 45'lerde falan olsa dersiniz ki seçim sürecinde bunu yükseltir diye. Öyle bir olay da yok yani. Öyle bir olay da yok."

Çözüm süreci: 'Endişelerimi giderdiler'

Erken seçim desteğinin yanı sıra "Mekke ittifakı"na verdiği destek ve dokunulmazlıklar konusundaki tavrının "mevcut CHP yönetimi AKP'ye destek içinde" algısını pekiştirip pekiştirmediği sorulan Kılıçdaroğlu, dış politikanın, eğitimin ve savunmanın "milli" olması ve sıcak siyasetin konusu yapılmaması gerektiğini söyledi.

Çoklu blokların oluştuğu yeni dünya düzeninde ABD, Avrupa ve Rusya'nın gerilediğini, ağırlığın Çin, Hindistan ve Endonezya'ya kaydığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Boğazlar, Karadeniz, Akdeniz, Zengezur Koridoru ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini kapsayan coğrafyada kültürel ve ekonomik gücüyle bölgesel bir güç olması gerektiğini dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gelişmeler, Başika'daki üsten kademeli çekilme anlaşması, Kerkük valiliği seçimleri ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, silahların teslim edilip edilmediğine dair endişelerinin yaptığı bir görüşmeyle giderildiğini açıkladı. Görüşmeyi yaptığı kişinin ismini vermeyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bölgeyle ilgili ben, Kürt sorunu çözüldükten sonra, ki çözüleceğine inanıyorum, ufak tefek endişelerim vardı. Geçen birisiyle konuşurken o endişelerimi de giderdiler, öyle diyeyim. Acaba silahların tamamı teslim edildi mi yoksa bir kısmı saklanıyor mu diye endişem vardı. Tamamen bu işin çözülebileceğini söylediler. Dolayısıyla hani bizim bölgede artık Kürtlerle bir sorunumuz yok. Tam tersine, ben Türkiye'nin bölgede Kürtler herhangi bir baskı gördüğünde onların güvencesi Türkiye olmak zorundadır ve onlar da bunu hissetmek zorundalar. 'Bizim güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.' demeleri lazım."

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