MHP istedi, CHP destek verdi: 'Milletvekili dokunulmazlığı kürsüyle sınırlanmalı'

AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve onunla birlikte partiye geçen milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin Meclis gündemine gelmesi halinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı öne sürülmüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da "Siyasi Ahlak Yasası"nın çıkarılması gerektiğini söylemiş, yolsuzluk ve rüşvet suçlarında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemişti.

CHP'den, MHP'nin bu çıkışına destek geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dokunulmazlığın kürsü hakkıyla sınırlı kalmasını, milletvekillerinin yargılanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi bir temiz eller operasyonunun siyasetin içinde de gereği gibi ilerleyebilmesi ve bundan sonraki süreçte de anayasayla ilgili, hukukla ilgili, reformlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini yakından ilgilendiren bütün süreçlerle ilgili mekanizmaların arınmış ve siyasi ahlak yasası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanıyor.

Dolayısıyla biz bu önerilerin her zaman yanında oluruz. Tabii ki önerilerini getirsinler, tartışalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi çok açık. Tabii rüşvet ve yolsuzlukla ilgili birtakım iddiaların, suçlamaların dokunulmazlık kapsamının dışında tutulmuş olmasını CHP destekler.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dokunulmazlığın esas biçimde kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı Batı'da olduğu gibi. Milletvekili olmak suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır. Ona böyle bir yetki ve hak vermemelidir. Milletvekilleri esas olarak tutuksuz yargılanmalıdır tabii ki. Ve tutukluluğu da bu dokunulmazlığı da milletvekillerinin üzerinde bir siyasi kılıç gibi dalgalandırmamak gerekir. Ancak ilke olarak herkes yargılanabilir, herkes yargılanmalıdır. Milletvekillerinin dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı olmalıdır."