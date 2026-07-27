Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'dokunulmazlık' hamlesi: Hedefte Özel ve Yeni Parti'ye geçen milletvekilleri var

AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve onunla birlikte partiye geçen milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin Meclis gündemine gelmesi halinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre daha önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezlekelerin Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi halinde “Evet” oyu vereceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama yılında raftan inebileceğini ifade etti.

Kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını söyleyen CHP kurmayları, hakkında iddia bulunan herkesin yargı önünde kendisini savunabilmesi gerektiğini söyledi.

Dokunulmazlığın kişileri yargı sürecinden tamamen muaf tutan bir mekanizma olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, sonbaharı işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak."

Yeni Parti lideri Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığına atandığı dönemde yaptığı açıklamada, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğine “evet” oyu vermekten pişman olmadığını söylemişti. Söz konusu düzenleme, Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu HDP’li siyasetçilerin yargılanmasının ve tutuklanmasının önünü açmıştı.

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