Yeni Parti'de 'sürpriz' sinyali: Özgür Özel'den Demirel ve Özal'ın sağ kollarına işaret

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilmesinin ardından Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Yeni Parti'nin kurulmasıyla "siyasi yelpazenin dört bir yanından tebrik ve destek telefonlarının geldiğini" söyleyen Özel, "Şimdi ismini vermeyeyim ama şöyle söyleyeyim belki sonra sürpriz haberi sizle yaparız" dedi.

Özel'in sürprize dair konuşmasının hemen ardından saydığı isimler dikkat çekti:

"Mesela biraz önce Özal’ın sağ kolu Faruk Saydam’la Manisa’da kurucu il başkanı, sonra milletvekili Demirel’in sağ kolu Sümer Oral Maliye Bakanı. İkisi aradılar aynı şekilde yurdun dört bir yanından siyasetçiler vatandaşlar arayıp desteklerini bildiriyorlar."

Partisinin "siyasi yelpazenin her yanından sahiplenildiğini" söyleyen Özel, "Umutluyuz, heyecanlıyız, iyi olacağını görüyoruz. Gelen haberler iyi geliyor. İlk değerlendirme olarak bunları söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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