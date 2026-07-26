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Yeni Parti'ye geçen Karasu’dan Özel’e ‘müptezel’ diyen Mustafa Varank’a yanıt: 'Haddini bil yavşak'

AKP’li Mustafa Varank’ın Yeni Parti lideri Özgür Özel’i hedef alarak “müptezel” ifadesini kullanmasına partili Ulaş Karasu tepki gösterdi. Karasu, Varank’a “Haddini bil yavşak” diye seslendi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 17:01

AKP Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yeni Parti'ye katılan Ulaş Karasu arasında sosyal medya üzerinden hakaretli tartışma yaşandı.

Varank, Yeni Parti'nin lideri Özgür Özel’i hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel gibi bir müptezelden sözümona kahraman çıkarmaya çalışanlar için söyleyeyim:

Halkçı pozları verip kendisine 10 milyon liraya VIP araç dizayn ettiren, parasını da Uşak Belediyesi’ne ödettirenden genel başkan değil ancak hanutçu olur!

Varank’ın sözlerine CHP'den Yeni Parti'ye katılan Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’dan sert yanıt geldi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Varank’a “Haddini bil yavşak” diye seslendi.

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