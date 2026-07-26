Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yeni Parti'ye ilk yorum: 'Politik değil, kişisel ihtiyaçlardan kuruldu'

Mutlak butlan kararı ardından tedbiren görevden alınan CHP lideri Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle partisinden istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkaran Özel, oy birliği ile Yeni Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Saray'dan ilk değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, söz konusu ayrışmanın politik bir perspektif farkından veya ideolojik bir ayrılıktan dolayı yaşanmadığını hatırlattı ve "Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu" ifadelerini kullandı.

'Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık'

CHP ve Yeni Parti ayrışmasının genel politikanın ihtiyaçları açısından "son derece önemsiz" olduğunu savunan Uçum, "Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten aktüel gündemle ilgilenenler de konuyu siyasi magazin olarak ele alıyor. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Uçum, "Aslına bakılırsa konu kaynak parti CHP’den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez" iddiasında bulundu ve bu zamana kadar CHP'den ayrılan 13 partiden yalnızca Demokrat Parti ve DSP'nin bir anlam oluşturabildiğini, Yeni Parti'nin de bir mana üretemeyeceğini öne sürdü. Uçum, "Çünkü ayrışma bir genel politika farklılığından değil tamamen sübjektif ajandalar üzerinden gerçekleşmiştir" dedi.

"Usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yaptığını" savunan Uçum, şu ifadeleri kullandı:

"Malum genel kurulun geçersizliği kararı çıkmasaydı bu ayrılanlar CHP’de kalırdı. Geçersizlik kararına karşı hukuka direnme gibi abes bir tavrın sonuç almayacağı görülünce ayrı bir parti seçeneğine sarılmak tercih edilmiş oldu. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık. Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu. O yüzden ülke siyasetinde sanki büyük bir olaymış gibi ele alınan Yeni Parti konusu kişilerle ilgili siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez. CHP bu ayrışma ile esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP’dir. Sel gider kum kalır. Bu söylediklerim sadece gözleme dayalı bir tespitten ibarettir. Başka manalar çıkarmak isteyenler olursa yanılırlar. Hiç uğraşmasınlar."

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.