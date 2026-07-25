Avrupa sosyal demokrasisi Yeni Parti'ye yeşil ışık yaktı, CHP'yi gözden çıkardı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, AKP yargısının kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Klingbeil, Yeni Parti'nin kuruluşunu "demokrasi mücadelesi açısından cesur ve tarihi bir yeni başlangıç" olarak nitelendirerek tam destek açıkladı.

Klingbeil, Instagram üzerinden Özgür Özel'e hitaben yayımladığı mektupta, SPD adına dayanışma mesajını şu ifadelerle aktardı:

"Sevgili Özgür. Demokratların gözdağıyla sindirilemeyeceğini gösteriyorsun. Sana ve arkadaşlarına yakınlık ve dayanışma içinde güçlü desteğimizi sürdürüyoruz."

CHP ile 'kardeşlik' bitiyor

Dünya genelinde sosyal-demokrasiden merkez sağa kadar giden bir yelpazedeki partileri bir araya getiren Sosyalist Enternasyonal'e üye olan CHP ile SPD, uzun süredir kardeş partiler olarak biliniyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler dengeleri sarstı.

CHP Genel Başkanı sıfatıyla SPD kongresine onur konuğu olarak katılan Özgür Özel ile yürütülen ilişkilerin yeni dönemde de devam edeceği sinyali verildi. Klingbeil, yayımladığı mektupta CHP ile yürütülen ilişkinin artık Yeni Parti ile süreceğini belirterek, "Özgür seçimlerin, demokratik rekabetin ve hukuk devletinin yeniden olağan hale geldiği bir Türkiye hedefi doğrultusunda partilerimizin güvene dayalı işbirliğini sürdürelim" dedi.

Sanchez: Yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz

Klingbeil'in ardından İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkanı Pedro Sanchez de Yeni Parti'ye bir tebrik mesajı gönderdi.

Sosyalist Enternasyonel'in X hesabından paylaşılan mesajda "Bu yeni ve umut vadeden girişimde yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Özgür Özel'e hitaben yazılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü bir lider olarak, temel ilkelerin ihlal edildiği bu dönemin bir atılım yapmak için tam zamanı olduğunu hissettiniz. Şüphe yok ki bu cesur karar umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor."

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