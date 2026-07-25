Yeni Parti kuruldu, Özgür Özel Anıtkabir'e gitti: ‘Kuşatılan mirasınızı koruma görevi partimiz kadrolarına emanettir’

Mutlak butlan kararı ardından tedbiren görevden alınan CHP lideri Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Dün Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkaran Özel, oy birliği ile Yeni Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Grup başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçilirken partinin YDK ve PM üyeleri de belli oldu.

Dün Yeni Parti'yi kuran Özel, bugün Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şöyle yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız Yeni Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir.

Türkiye'mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için Yeni Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık.

Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.

Hedefimiz; sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir.

Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, Yeni Parti'nin kadrolarına emanettir.

Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun."

Yeni Parti'nin MYK'si belli oldu

Yeni Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan parti yönetiminde kritik görevleri üstlenecek isimler netleşti. MYK'de görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

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