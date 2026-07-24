‘Yeni Parti'den Özel'in partisi hakkında açıklama: ‘Yasal süreç başlatılacak’
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.07.2026 , 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 , 09:45
Özgür Özel'in de arasında olduğu 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'nin kuruluş sürecini resmen başlattı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi ve parti resmen kuruldu.
Fakat 19 Temmuz'da "Yeni Parti" adıyla bir parti kurulduğu açıklanmıştı. Özgür Özel cephesi, partinin kendileriyle alakalı olmadığını duyurmuştu.
Yeni Parti, CHP’den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri tarafından kurulan YENİ Parti hakkında açıklama yaptı.
Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, “Yeni Parti” adına ilişkin marka, isim ve hukuki koruma süreçlerinin daha önce başlatıldığı ve gerekli başvuruların ilgili kurumlara yapıldığı belirtildi.
İsim nedeniyle Özel ve partisi hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Yeni Parti adına ilişkin marka, isim ve ilgili hukuki koruma süreçleri tarafımızca başlatılmış; gerekli resmi başvurular ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiştir.
Buna rağmen Sayın Özgür Özel ve ekibinin 'Yeni Parti' ismiyle siyasi parti kuruluş başvurusunda bulunduğu ve CHP TBMM Grubu’na ait X hesabının adının 'Yeni Parti' olarak değiştirildiği görülmektedir. Tarafımızca önceden kamuoyuna duyurulan ve hukuki süreçleri başlatılan bir isim üzerinde bu şekilde tasarrufta bulunulmasını, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken ciddi bir hak ihlali olarak görüyoruz.
Bu nedenle, 'Yeni Parti' ismine ilişkin tüm haklarımızın korunması amacıyla gerekli hukuki başvurular ve yasal süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Hukukun bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bu girişim, siyasette yeni bir anlayış iddiasıyla bağdaşmamaktadır. Başka bir oluşum tarafından daha önce ilan edilen ve hukuki koruma altına alınan bir ismin sahiplenilmeye çalışılması, kamu vicdanında takdir edilecek bir tutum değildir. Yeni Parti; hukuk, demokrasi, şeffaflık ve siyasi etik ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek, haklarını yalnızca hukuk zemininde arayacaktır.”
Özel İçişleri’ne başvurarak partiyi kurdu
Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekilinin CHP’den istifasının ardından YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı’na verildi. Özel, partinin Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçildi.
Siyasi parti isimleri ve amblemleri, genel kural olarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) yerine 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siciliyle korunuyor.
Ancak isim ve logo haklarını güvenceye almak veya ticari/iletişim alanındaki alanları korumak için marka başvurusu da yapılabilir.
Öte yandan ticari marka olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan bir tescil başvurusunun, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi parti isim hakkını elde etmek veya başkalarının bu ismi siyasi arenada kullanmasını engellemek bağlamında bir geçerliliği yoktur.
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“‘Yeni Parti’ adı krize dönüştü: Özgür Özel ve ekibine hukuki işlem hazırlığı” başlıklı haberimize bazı bilgiler ekledik. Partiyi önce kendilerinin kurduğunu öne süren ekibin açıklamasının yanına bir bağlam ekleme ihtiyacı duyduk. Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Patent ve Marka Kurumu kurallarınca açıklamanın ne anlama geldiğine ilişkin yaptığımız ek sonucu bir kriz olmadığının anlaşılması üzerine bu doğrultuda başlık ve kimi ifadeleri değiştirdik.
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