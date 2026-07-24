‘Yeni Parti'den Özel'in partisi hakkında açıklama: ‘Yasal süreç başlatılacak’

Özgür Özel'in de arasında olduğu 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'nin kuruluş sürecini resmen başlattı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi ve parti resmen kuruldu.

Fakat 19 Temmuz'da "Yeni Parti" adıyla bir parti kurulduğu açıklanmıştı. Özgür Özel cephesi, partinin kendileriyle alakalı olmadığını duyurmuştu.

Yeni Parti, CHP’den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri tarafından kurulan YENİ Parti hakkında açıklama yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, “Yeni Parti” adına ilişkin marka, isim ve hukuki koruma süreçlerinin daha önce başlatıldığı ve gerekli başvuruların ilgili kurumlara yapıldığı belirtildi.

İsim nedeniyle Özel ve partisi hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, Yeni Parti adına ilişkin marka, isim ve ilgili hukuki koruma süreçleri tarafımızca başlatılmış; gerekli resmi başvurular ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiştir.

Buna rağmen Sayın Özgür Özel ve ekibinin 'Yeni Parti' ismiyle siyasi parti kuruluş başvurusunda bulunduğu ve CHP TBMM Grubu’na ait X hesabının adının 'Yeni Parti' olarak değiştirildiği görülmektedir. Tarafımızca önceden kamuoyuna duyurulan ve hukuki süreçleri başlatılan bir isim üzerinde bu şekilde tasarrufta bulunulmasını, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken ciddi bir hak ihlali olarak görüyoruz.

Bu nedenle, 'Yeni Parti' ismine ilişkin tüm haklarımızın korunması amacıyla gerekli hukuki başvurular ve yasal süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Hukukun bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bu girişim, siyasette yeni bir anlayış iddiasıyla bağdaşmamaktadır. Başka bir oluşum tarafından daha önce ilan edilen ve hukuki koruma altına alınan bir ismin sahiplenilmeye çalışılması, kamu vicdanında takdir edilecek bir tutum değildir. Yeni Parti; hukuk, demokrasi, şeffaflık ve siyasi etik ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek, haklarını yalnızca hukuk zemininde arayacaktır.”