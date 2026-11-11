Kuşoğlu'ndan CHP tabanının bölündüğü itirafı: 'Millet İttifakı yeniden kurulsun'

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partideki bölünmeye ve muhalefetin ittifak arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nefes gazetesine konuşan Kuşoğlu, CHP tabanındaki kopuşun sürdüğünü belirterek, "Dört parça olan CHP tabanının ikisi Yeni Parti'de, birisi bizde, birisi de kararsız görünüyor. O tabanı kazanmamız lazım. Bu durum böyle devam ederse hepimiz kaybedeceğiz" dedi.

Kuşoğlu, CHP'ye yönelik öfkenin ve yaşanan duygusal kopuşun aşılması için yeterince güçlü bir iletişim stratejisi geliştiremediklerini de kabul etti. Eskisi gibi televizyon ve gazetelerinin bulunmadığını söyleyen Kuşoğlu, karşı tarafın daha fazla propaganda yaptığını savundu.

Olağan Kurultay'da yaşanan tartışmalara da değinen Kuşoğlu, bazı olumsuzlukların kendi taraflarından kaynaklandığını ancak bunların kamuoyuna farklı yansıtıldığını öne sürdü. Mutlak butlan kararının gerekçelerini yeterince anlatamadıklarını belirten Kuşoğlu, buna karşın dört-beş ay öncesine kıyasla durumun kendi lehlerine değiştiğini iddia etti.

Millet İttifakı'nı yeniden kurma çağrısı

Kuşoğlu, muhalefetin mevcut parçalı yapısının aşılması için Millet İttifakı'nın yeniden kurulması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidarın partilerden ziyade cumhurbaşkanı ve kabinesi üzerinden şekillendiğini belirten Kuşoğlu, bu nedenle yüzde 50 artı 1 oy hedefinin önemine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun önceki seçim döneminde oluşturduğu Altılı Masa'ya bugün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu savunan Kuşoğlu, "Bugün muhalefette bir ittifak çatısına dünden daha çok ihtiyaç var. Önemli olan Millet İttifakı'nın tekrar kurulmasıdır" dedi.

Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya ise "Mansur Bey partimizden seçilen bir arkadaşımız. Mansur Bey'e 'Hayır' demeyiz" yanıtını verdi. Ancak aday isimlerinin ön plana çıkarılmasından önce ortak bir aday etrafında birleşme ilkesinin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

İttifakın kapsamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kuşoğlu, yalnızca DEM Parti'yle kurulacak bir işbirliğinin yeterli olmayacağını, Altılı Masa döneminde olduğu gibi milliyetçi ve muhafazakar partilerle de bir araya gelinmesi gerektiğini savundu.

Fon vurgunu üzerinden iktidara istifa çağrısı

Kuşoğlu, söyleşide kamuoyunda tartışılan fon vurgununa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Olayın zaman içinde bir örgütlenmeye dönüştüğünü savunan Kuşoğlu, devlet gücünü elinde tutan bazı çevrelerin yurttaşları soyduğunu öne sürdü.

Kuşoğlu, "Bu fon olayında gördük; bu iktidar gitmeli. İstifa etmeliler" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin erken seçim talebini de yineleyen Kuşoğlu, ekonomik sorunların yanı sıra yolsuzluk iddialarının da erken seçimi zorunlu hale getirdiğini savundu.

Kuşoğlu, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinden sonra erken seçim talebini daha güçlü biçimde gündeme getirmesi gerektiğini, bu konuda zamanında yeterli adım atılmadığını da söyledi.

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