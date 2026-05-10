Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunmuştu: 'Helalleştiler', sarılıp poz verdiler

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesine katıldı.

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan bir grup, ardından linç girişiminde bulundu. Saldırı esnasında suratına yumruk da atılan Kılıçdaroğlu, polis ekipleri tarafından çevredeki bir eve sokuldu, ancak evin etrafından toplanan kalabalık uzun süre evi taşladı.

Saldırının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunun hesabını soracağım. Kimse bizim şehit cenazelerine gitmemizi engelleyemeyecektir. Militanları toplayıp buraya taşımak her şeyden önce şehitlere ve ailelerine saygısızlıktır" diye konuştu.

Saldırıya ilişkin olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından, 6 kişi ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir araya geldiler, 'helalleştiler'

Tüm bu gelişmelerin üzerinden yaklaşık yedi yıl geçti.

Kılıçdaroğlu, o gün kendisine saldırılar arasında bulunan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yakup Karakoç'la bir araya geldi.

İkilinin bir araya gelme nedeni, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı "helalleşme" çağrısına benzerdi. Fakat bu sefer "mağdur" Kılıçdaroğlu'ydu ve "helallik isteyen" Karakoç'tu.

'Helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz var'

Görüşme anları kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun Karakoç'a "Sadece insanı değil, Allah'ın yarattığı her şeyi severim ben. Hepsine saygı duyarım ben. Yüce Yaradan hepimizin günahlarını affetsin. Hepimizin kusuru var, insanız. Hata insana özgü bir kavramdır. Dolayısıyla siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz var" dediği duyuldu.

"Bizim birbirimizi sevmemiz lazım, birbirimize saygı duyamamız lazım. Farklı fikirler kadar değerli bir şey yoktur, dünyayı ileriye taşıyan farklı fikirlerdir" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yüce yaradan Kur'an'da der ki 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?' Aklımızı kullanmak zorundayız. 'Alimin mürekkebi şehidin kanından daha değerlidir' demiş sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla aklı kullanmak, bilimi, ilimi geliştirmek hepimizin ortak görevidir. Biz bunu yaptığımız zaman zaten toplum ilerler, kardeşlik ilerler. Kin şeytana özgü bir kavramdır.

Anadolu'nun neresine gitseniz mutlaka bir türbe görürsünüz, mutlaka bir inanç merkezi görürsünüz. Bütün bunların tamamını biz hepsini kucaklamak zorundayız. Hepsini kucakladığınız zaman Türkiye'de barış olur. Bunu biraz karıştıranlar politikacılar. Ben o politikacılardan değilim. Yüce yaradan da 'Kul hakkıyla gelme, diğerlerini affedeceğim' diyor. Biz de kul hakkı yememeye özen gösteririz."