Kılıçdaroğlu: THK'da bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Habertürk TV'de Enine Boyuna Özel programında açıklamalarda bulundur.

Kılıçdaroğlu orman yangınlarına ilişkin açıklamalara tepki göstererek, "Kendi içinde kaos, kendi içinde söylem birliği sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

"Türk Hava Kurumu (THK) bu ülkenin gözbebeğidir. THK'yı bu duruma kim getirdi bulmalıyız. Bugüne kadar başarıyla görev yapan kurumu kim bu hale getirdi. 80 milyon dolar kredi almışlar, bu para neye harcandı bilen var mı, denetleyen var mı? Büyük yolsuzluklar var" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''THK'da çalışan uçak da var helikopter de var. Sivil Havacılık'ın kriterlerini taşımayan uçakları var. Destek sağlanabilirse bu uçakları da kullanabiliriz deniliyor. Biz bu kuruma sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Orman Bakanı'nın ormandan haberi yok. Konuşması gereken kim? Orman Genel Müdürlüğü.

'80 milyon dolar nereye harcandı?'

Bakanlıktan daha bağımsız bir yapıya sahip. Yangın söndürmeyle ilgili yeterli bütçesinin ayrılıp, ayrılmadığını gazeteci olarak sordunuz mu? Hayır. Neden engellendi? Orman Kanunu'nu okuduğum zaman gerçekten bu büyük bir devlet. Yardımla ilgili bizim belediyemiz suçlandı. Belediyeler bu yangınları söndürecekler diye. Yangın ormanda çıkmış.

THK'da bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. THK'nın geliri ne? 80 milyon dolar nereye harcandı? Bilen, denetleyen var mı?''

'Vali Muğla Belediye Başkanı'nı kriz masasına davet etmeye korktu'

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat ziyaretine ilişkin olarak da açıklamalar yaptı. "Oraya gittiğinizde hizmetin aksamaması lazım. Erdoğan gidince itfaiyeyi beklettiler" diyen Kılıçdaroğlu "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na Vali telefon açıyor 'Bu işi beraber götüreceğiz' diyor, doğru diyor. Ama Muğla Valisi, Muğla Belediye Başkanı'nı kriz masasına davet etmeye korkuyor. Çünkü İçişleri Bakanı orada" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada Help Turkey çağrısına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ölen insanlar var, canlılar var. Yangın dünyanın her yerinde felakettir. Yardım, para yok, vatandaşa iban yolluyorlar. Uçak yok, helikopter yok. Vatandaş diyor ki yardım gelsin. Koskoca devleti aciz duruma sokan Saray'da oturan kişidir. Orman yangınlarını söndürecek kurumları felç etti. Uçak yok, vatandaşlar telefon ediyor uçak gönderin diyor. Bunlar biliniyor zaten, dolayısıyla Türkiye'yi yönetemiyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'Bolu Belediyesi'nin kararı doğru değil'

"Tanju Özcan bulunduğu bölgenin politik iklimi içinde öyle bir şey söylemiş olabilir. Erdoğan'a defalarca Suriye konferansı yap dedim, sonuçta biz yaptık. Göçmenlerle ilgili, yangınlar ve iklim konusunda çalışma yapacağız. Burası bir göçmen deposu olmayacak. Bolu Belediyesi'nde öyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum. O doğru değil, kimseyi susuz ve aç bırakamazsınız. Hiçbir canlıyı bırakamazsınız. Doğa ormana yağmur veriyor. Düşmanınız dahi olsa aç bırakamazsınız. O politik atmosfer içinde, kendi seçim bölgesinin getirdiği politik atmosfer içinde söylemiş olabilir. Ama CHP'nin politikası asla ve asla ırkçı olamaz. İnançlara, kimliklere saygı gösteririz. Temel hedefimiz budur.

'Erdoğan bana göre Cumhurbaşkanı değil'

Nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyoruz? Tarafsız olması lazım. 83 milyonu kucaklaması lazım. Erdoğan Cumhurbaşkanı değil bana göre, Erdoğan AK Parti'nin Genel Başkanı. TopLumu ayrıştıran cumhurbaşkanı olamaz. Özal'a, Demirel'e bakın ayrıştırmadı. Elbette gönüllerinde parti yatar ama toplumu ayrıştırmazlar. Bu sistem Türkiye'yi uçuracaktı değil mi? Evet, yokuş açağı uçtuk, üstelik şoför kabininde kimse yok. Hep 'Allah sonumuzu hayreylesin' diyorum. Bu sistem değil.

Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Yani her zaman sigortaya elimiz gitmez, elektrik söndüğü zaman gider. Devletin sigortası yok şu anda. Afganistan olayı ciddi bir olay değil mi? Bu konuda siyasi parti liderlerine bilgi vermeniz lazım. Siz bir karar alıyorsunuz parlamento devre dışı."