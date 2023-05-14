Kılıçdaroğlu: Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Oyunu kullandığı okulun önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" dedi.