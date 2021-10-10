Kılıçdaroğlu: Hele bu kışı atlatalım gerisi kolay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Derhal bir karakış fonu kur, bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın" dedi.

İktidarın "gidici" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Hele bu kara kışı bir atlatalım, gerisi kolay" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki size bunları eden elbette bulur, bulacak” notuyla bir video mesaj paylaştı.

Evinin mutfağında çekilen videoda "Bu saray iktidarının her gün farklı kesimde açmaya devam ettiği yaralara bir muhalefet lideri olarak merhem olmaya çalışıyorum" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

'Erdoğan yaratacağı sefalete zemin hazırlıyor'

"Öncelikle en acil konumuz karakış. Kara dememizin sebebi yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak. Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize ABD, Almanya ve İngiltere’nin nasıl sefalete düştüğünü anlatıyor. Efendim kuyruklar varmış; Almanlar, Amerikalılar, İngilizler açlık ve sefalet çekiyormuş. Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan, karakışta bu millete yaratacağı sefalete algısal zemin hazırlamaya çalışıyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor. Çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Korkunç bir propaganda makinasıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun yalan olduğunu ve bu yalanı sizlerin çok iyi bildiğinizi Erdoğan ve şürekası bilmez mi, elbette bilir. Bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef, bu ülkenin en savunmasız, en yoksul kitleleridir. Yurt dışındaki dünyayı okuyup göremeyenlerdir. Bu kitleler, aynı zamanda kara kışı en korkunç yaşayacak kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur."

'İktidar bu kış ülkeye enerji kesintileri yaşatacak'

"Şimdi size bir bilgi daha vereyim" diyen Kılıçdaroğlu "Görünen o ki Erdoğan iktidarı, beceriksizliğinden dolayı bu kış bu ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size sürekli bu hikayeleri anlatmasının ikinci sebebi de bu, işte bunun yolunu yapmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan’a önerim; -halkımın acı çekmesini istemiyorum, fakirin fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum- derhal bir karakış fonu kur, bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel, hemen bir kararnameyle bu halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde 30 vergi al. Çetelerin yararına kararname çıkarmakta çok mahirsin, bir kere de halk için göreyim bu maharetini. Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan beş kuruş bile vergi almıyorsun. En son önerim de 13 uçağından 12’sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşalı hayatına harcanan paraları, acilen insanlarımızın enerji faturalarına ödemelerine yönlendir. Çözüm işte bu" diye konuştu.

CHP lideri "Bu arada halkım şu halimize bakın; baskıyla halkın parasını halk için harcanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu para senindir ey halkım. Ama az kaldı, müsterih olun. Bu ülkede Halil İbrahim sofrasının kurulmasına çok az kaldı" dedi.

'Hele bir bu kara kışı atlatalım gerisi kolay'

Dün kağıt toplayıcıları ile birlikte olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Bu mafya iktidarı, şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın, karın tokluğuna göz dikmiş. Baskınlar yapılıyor, çöplerden topladıkları kağıtlar gasp ediliyor. Sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten de korkunç. Bu insanlar sabahın köründe kalkıp yollara düşüyor. ‘Ya nasip’ diyerek o çekçeklerle onlarca kilometre yürüyorlar. İnanılmaz ama bunlar o küçücük paraya bile göz dikmiş durumdalar, doymuyorlar. Buradan bu saray iktidarı ve şürekasına seslenmek istiyorum: Bakın bu iş sizi aşar, bu mesele sizi bitirir, yemin ederim ki nefes aldırmam size. Hele o garibanlara haksız hukuksuz bir baskın daha yapın, görün olacakları" dedi.

"Bu zulmeden zorba iktidar gidicidir" diyen Kılıçdaroğlu "Gittikleri andan itibaren çok hızlı bir düzelme göreceksiniz. Türk liramız hak ettiği değeri hemen kazanmaya başlayacak, ülkeye hızla yatırımlar akacak, fiyatlar düşmeye başlayacak. Alım gücümüz ve hanedeki huzurunuz artacak, hem de çok hızlı bir şekilde. Hele bu kara kışı bir atlatalım, gerisi kolay" ifadesini kullandı.