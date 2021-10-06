TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Akşener-Babacan buluşmasını manşete taşıdı, "'Muhalefetin özlediği tabloyu biliyoruz" dedi.

Gazetenin manşeti şöyle:

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Millet İttifakı bileşenleri ile temasları sürüyor. Şimdiden AKP karşıtı koalisyonun organik bir unsuruna dönüşmüş görünen Babacan’ın kim olduğunu hatırlayalım. 2002’den 2015 yılına kadar, 13 yıl boyunca bugün verip veriştirdiği AKP iktidarında dışişleri ve ekonomi bakanlığı ile başbakan yardımcılığı yapmış bir isim.

Babacan dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Bu görüşme ardından yapılan açıklamalar düzen muhalefetinin nasıl bir ülke hayal ettiğine büyük ölçüde açıklık getirdi. Akşener muhalefetin programını anlatırken, “hepimizin kendi renklerini içine kattığımız sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı” diyor. Muhalefetin gerçekten renkli olduğuna yüzde yüz katılıyoruz. Kimler yok ki içinde... Eski ülkücüler, sosyal demokratlar, şeriatçılar, AKP küskünleri. Üstelik muhalefetin kapıları herkese açık, daha başka renkler de girebilir içeri. Belli ilkelerde anlaştıktan sonra...

Halbuki ortada ilke milke yok. Bunca farklı rengi ortaklaştıran tek bir şey var. Muhalefet, sermayenin egemenliğini kimsenin sorgulamadığı bir kapitalizm hayali kuruyor. Programının özünü bu oluşturuyor. Bu iddiayla iktidara aday oluyor. AKP’nin sınırsız sermaye yanlısı politikalarının ürettiği siyasal ve toplumsal çürümenin, hukuksuzluğun, hırsızlığın bu düzenin kaldıramayacağı boyutlara vardığını, emekçi halkın öfkesinin eninde sonunda bu sistemin gerçek sahiplerine, patron sınıfına döneceğini biliyorlar.

Bu nedenle AKP’nin sabık bakanı Babacan AKP’nin, kendisinin ekonomi politikalarına yön verdiği dönemini övebiliyor. Bu nedenle makro ekonomik dengelerden söz ediyor. “Hukuk, adalet olmazsa ekonomi düzelmez”, “Her şeyin bir kişinin iki dudağının arasında olduğu bir ülkeye kimse 1 dolar bile yatırım yapmaz” diyor... Çünkü onlara göre her sorunun çözümü piyasalara güven vermekten geçiyor. Tayyip Erdoğan ve ekibi sermayeye artık ‘yeteri kadar’ güven veremiyor. İşte bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyorlar.

Babacan ve Akşener’in ‘özlediğimiz tablo farklı değil’ dedikleri Türkiye’nin ne menem bir şey olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Bizim özlediğimiz tablo sizinkinden farklı. AKP iktidarı bir an önce sona ermeli. Ancak bunu eski AKP’li bakanların ekonomi üzerine ahkam keseceği bir Türkiye’ye uyanmak için değil, AKP’nin tüm alçaklığını ifşa ettiği sermaye sınıfından arındırılmış bir ülkeyi yeni-den kurmak için istiyoruz.