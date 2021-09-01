Kılıçdaroğlu da oradaydı

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni tartışma konusu oldu.

Törende konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletin dini adalettir, adalet devletin varlığının sebebidir" dedi. Erdoğan'ın konuşamasının ardından Diyanet İşleri Ali Erbaş kürsüye çıkarak dua okudu. Erbaş'ın duasına Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca cübbesiyle katıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene en ön sırada katıldı. Kılıçdaroğlu kurdela kesiminde Erdoğan ve Yargıtay Başkanı'nın hemen yanında yer aldı.

CHP Genel Başkanı dua okunurken de en ön sırada ellerini açarak Erdoğan ve Erbaş'a eşlik etti.