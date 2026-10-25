Kılıçdaroğlu: Bir ay da olsa erken seçime itiraz etmeyiz, Erdoğan’ın aday olacağını düşünmüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saray danışmanları tarafından formüle edilen "bir ay kala erken seçim" gündemine itiraz etmeyeceklerini söyledi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın aday olması için tek formül olan düzenlemeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kulladı:

“Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. İki ay da olsa bir ay da olsa Türkiye bir an önce demokrasi oyunundan vazgeçmeli, gerçek demokrasiyi savunan yapısına kavuşmalı. Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Belki aday olmayacak. O günün koşullarına bakmalıyız. Ben Erdoğan’ın yeniden aday olacağını düşünmüyorum."

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Kılıçdaroğlu, “Erdoğan buyursun, yarın derhal erken seçim yapalım, getirsin. 2028 olsa ne olur, şimdi olsa ne olur?” ifadelerini kullandı.

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