Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: 'Ülke yangın yeriyken hangi erken seçimi yapacaksınız?'

AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kapsamda Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesini ve silah bırakma alt komisyonunun çalışmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine "Bu tartışılıyor, böyle bir düşünce var mı yok mu bilmiyoruz" yanıtını verdi.

"Bir statü verilir mi verilmez mi onu bilmiyorum ama burada önemli olan kişiye statü verilmesi değil, önemli olan Öcalan'ın da sorunun çözümüne katkı vermiş olmasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz sorunu kişiselleştirmenin çok ötesinde toplumsallaştırmak zorundayız. Türkiye bu sorunu aşmak kendi içinde barışı sağlamak zorundadır. Buradan Türkiye'nin süratle çıkması ve kurtulması lazım. Başka şeylere bizim odaklanmamız lazım."

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'Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız?'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un erken seçime ilişkin açıklamaları da Kılıçdaroğlu'na soruldu. Uçum'un sözlerinin bir "temenni" olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, parlamentonun böyle bir karara hazır olmadığını savundu. İktidarın CHP'li belediye başkanlarını transfer ederek seçime gitme planı yapması ihtimaline de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Eğer seçim illa yapacağız diyorlarsa, 'bizim CHP'li belediye başkanlarını transfer ederek, dolayısıyla bunların arkasındaki kitle de gelir bize oy verir' diyorlarsa öyle bir dünya yok. Belediye başkanı kendisi gitmiştir. Ona oy verenler zaten tepkilerini göstermişlerdir. Giden belediye başkanları hakkımızda soruşturma açılmasın diye gitmişlerdir, yoksa keyiflerinden oraya gitmemişlerdir."

Türkiye'nin öncelikli olarak mevcut sorunlu tablodan çıkması ve durağanlaşması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, erken seçim için özel bir çabalarının olmayacağını ancak iktidarın yönetememe krizinin seçimi zorunlu kılacağını ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben bir erken seçimin olabileceği kanaatinde değilim. Hele bu terörü bitirme, sonlandırma çerçeve yasa, bu sürecin sonlanması lazım. Halkın beklentisi bu. Ondan sonra Türkiye bir durağanlaşmalı, ekonomi düzelecekse düzelmeli. Erken seçim Türkiye'nin gündemine gelirse elbette ki bizim 'erken seçim olmasın' diye özel bir çabamız olmayacak. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir."

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