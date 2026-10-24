TGRT: CHP, Mekke İttifakı'na 'evet' oyu verecek

AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ziyareti sırasında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e açıklamalarda bulundu.

Atik'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Meclis'e sunulan Mekke İttifakı Anlaşması'na "evet" oyu vereceklerini duyurdu. Atik, detaylarını henüz paylaşmadığı açıklamaları şu sözlerle aktardı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Suriye sınırının sıfır noktasında çarpıcı açıklamalar yaptı. ‘Erken seçime evet’ diyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yürüttüğü dış politikayı desteklediklerini açıkladı. Mekke ittifakına evet oyu vereceklerini duyurdu."

Karışık mesajlar vermişti

Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması’na ilişkin 20 Ekim’de partisinin TBMM grup toplantısında değerlendirmede bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "Türkiye’nin çıkarlarına aykırı tek cümle bulursak karşı çıkarız" demişti.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Biz elbette anlaşmalar yaparız ama bir ülkenin çıkarı için gidip sonra bölgede daha büyük daha derin bir çatışmaya zemin hazırlama potansiyeli olan bir anlaşmanın altına imza atmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye gerçekten kendi bağımsız bölgesel güvenlik mimarisini mi kurmaktadır bu sözleşmeyle yoksa ABD’nin Ortadoğu’daki askeri yükünün giderek daha büyük bir bölümünü bölge ülkelerine aktardığı yeni bir güvenlik mimarisinin parçası mı yapmak istiyoruz? Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor."

Kılıçdaroğlu anlaşmayı daha önce Bolu’da yaptığı konuşmada da değerlendirmişti. Bolu’da şöyle demişti:

"Ülkemizin imzalayacağı her anlaşmanın Türkiye’nin çıkarlarına olduğu sürece yanındayız. Dış politika devlet politikası olmak zorundadır. Mekke Ortak Savunma Antlaşması’nın tam metni nedir? Ve Türkiye hangi askeri yükümlülükleri üstlenmiştir? Biz bilmiyoruz."

Neden önemli?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması uzun süredir tartışma konusu.

AKP iktidarı, ülkemizi Suudi Arabistan'ın çıkarları için savaşa sokabilecek bir anlaşmayı Meclis'e getirme gereği bile duymamış, imzalayıp uygulamaya yönelik açıklamalara başlamıştı.

Büyük tepkilerin ardından söz konusu anlaşmaya ilişkin kanun teklifi 20 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşma, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın Meclis gündemine gelmesi, Türkiye'nin hangi uluslararası yükümlülüklerin altına gireceği ve olası bir bölgesel çatışmada nasıl bir tutum alacağı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Mekke Anlaşması'nın temel maddesi, taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının diğer taraflara da yapılmış kabul edilmesi.

İktidar anlaşmayı bölgesel güvenliği ve istikrarı güçlendirecek bir savunma işbirliği olarak sunuyor.

Oysa anlaşmanın, özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmaları ve bölgedeki askeri saflaşmalar bağlamında ele alınması gerekiyor.

Anlaşma, ülkemizi İsrail, ABD ve Suudilerin yanında, Yemen'e karşı savaşın içine çekme tehlikesi barındırıyor.

'Türkiye'yi Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin Yemen'de işlediği suçun ortağı yapamayacaksınız'

TKP tarafından söz konusu hazırlıklara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizi Suudi Arabistan’ın Yemen’deki insanlık dışı, işgalci ve baştan aşağı hukuksuz saldırılarının parçası yapamayacaksınız. Yeni Osmanlıcı iktidarın, Osmanlı’nın 'Yemen hafızasını' diriltmeye çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin Yemen'de işlediği suçun ortağı yapamayacaksınız" denilmiş, uyarıda bulunulmuştu.

TKP geçtiğimiz gün de Ankara’da ülkeyi savaşa sürükleyecek Mekke Anlaşması’na karşı eylem düzenlemişti.

Eylem öncesinde milletvekillerine gönderilen açık mektupta anlaşmanın Türkiye’yi Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Parti, ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda hareket eden Suudi Arabistan yönetimine destek vermenin halkın çıkarına olmadığını belirterek anlaşmanın Meclis’te onaylanmasına karşı çıkacağını duyurmuştu.

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