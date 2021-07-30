Kılıçdaroğlu: 2002'de 19 yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısı yapan Kılıçdaroğlu "Her yıl mutlaka orman yangınları çıkar her yıl mutlaka bir bölgede sel olur. Belli bir aralıklarla da olsa depremi yaşarız. Sanki bunlar ilk kez oluyormuş gibi sıfırdan önlem almaya çalışırız. İktidarın en büyük zaafı bu. Bir planlama bir öngörü söz konusu değil" dedi.

THK'nin 2002'de 19 uçağı ve yangınları söndürmek üzere 19 pilotu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Bu uçakların 4'ü İstanbul, 4'ü İzmir, 4'ü Çanakkale, 4'ü Edremit'te bekliyor. 3 uçak da havada sürekli seyir halinde. Yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki 2002'de 19 pilot 19 yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı? Bakan yangın söndürme uçağı envanterimizde yok diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız? 19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı" diye konuştu.

İktidarın yaptığı yardım kampanyalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Kampanyalardan sonra alınan paraların nerede olduğunu da kimse bilmiyor" dedi.

'Bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına izin versinler'

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise THK'nin elindeki uçakların belediyelerce kiralanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım" diye belirtti.