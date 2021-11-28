Kiev'de neo-naziler LGBT'lerin gittiği bara saldırdı

Ukrayna başkenti Kiev'de LGBT bireyler tarafından tercih edilen bir bar, bir grup maskeli neo-nazi çetecinin saldırısına uğradı. Neo-naziler barın camlarını kırdı ve dışarıdaki masalarını tahrip etti.

Ukrayna'nın başkentinin orta kesiminde bulunan HvLv adlı bar Cuma günü geç saatlerde hedef alındı. Çelik teleskopik jop ve biber gazı ile silahlanmış yaklaşık 20 maskeli tarafından düzenlenen saldırıda barın iki fedaisi de hedef alındı.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganların iki fedaiye saldırdığını ve her iki tarafın da birbirine biber gazı sıktığını gösteriyor. Videoda barda bulunanların içeri geri çekildiği ve çetecilerin masaları tahrip etmeye başladığı görülüyor.

Kalabalık daha sonra pencereleri kırmaya başlarken saldırganlardan bazıları binaya girmeye çalıştı, ancak personel kapıları zamanında kilitlemeyi başardı.

Maskeli saldırganların homofobik ve neo-nazi sloganları attıkları belirtilirken özellikle de "İ*nelere ölüm", "Haydi i*bneleri vuralım" ve "Beyaz gücü" naraları attıkları aktarıldı.

Kalabalığın dağılmasından yaklaşık beş dakika sonra, müessesenin anlaşmalı olduğu bir özel güvenlik şirketi ve ardından Kiev polisi olay yerine geldi. Günün ilerleyen saatlerinde polis 12 zanlının yakalandığını ve "holiganlık" suçlamasıyla ceza soruşturması başlatıldığını söyledi.

Mekan sahibi olaydan yaklaşık üç hafta önce aşırı sağcılar tarafından barın taciz edildiğini, neo-nazilerin barda oturanları tehdit ettiğini söyledi.