Kıbrıs Yönetimi Erdoğan'ın Maraş açıklamasıyla ilgili BMGK'ya başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaretinde kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasının yankıları sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kıbrıs yönetimi, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, meseleye, BMGK nezdinde sert bir yanıt vermek çalışıldığını duyurmuştu.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de gelişmelerden "derin endişe" duyduğu kaydedildi. Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Tarafların, kalıcı bir anlaşma arayışını tehlikeye atacak, tek taraflı adım atmaması konusunda Genel Sekreter'in defalarca çağrı yaptığı" vurgulandı.



Sözcü Ferhan Hak, kapalı Maraş bölgesi ile ilgili Birlemiş Milletler'in duruşunun değişmediğini, varolan Güvenlik Konseyi kararları ile hareket edildiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 11 Mayıs 1984'te aldığı 550 numaralı kararda "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur" ifadelerine yer veriyor.