ABD'den, Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüm önerisine red

ABD, Türkiye'nin Kıbrıs için sunduğu iki devletli çözüm önerisini reddetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir." demişti.

Erdoğan, "Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı. Kıbrıs Türkü'nü azınlık görmeye devam eden Rumlardı. Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.