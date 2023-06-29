Kemal Okuyan'dan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: Hukukla açıklanabilir tarafı yok

Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

TKP'den yapılan açıklamada, sürece sessiz kalanların sorumluluğuna işaret edilerek, 'Bu onursuz sessizlik yıkılmalı' denilmişti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün TELE1'de Zeynel Lüle'nin programına katılarak Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Okuyan, "Çarpıtma ve iftira üzerine kurulu bir şikayet üzerinden üstelik herhangi bir yere kaçma olasılığı olmayan bir gazeteciyi tutukluyorsunuz. Bu gerçekten akıl kârı değil. Seçim döneminde de yaşadık bunları. Umarım Türkiye'yi bu karanlıktan ve ayıptan el birliğiyle kurtaracağız" dedi.

'Belden aşağı bir siyaset kültürünün ürünü'

Okuyan şunları söyledi:

"Hukukla açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Siyasi bir karar. İktidarın siyaset anlayışı şantaj, tehdit üzerine kurulu. Merdan Yanardağ'ı savunmadığı görüşlerden dolayı tutuklamak, ki savunsa da suç yok ortada, gerçekten çok kirli, belden aşağı bir siyaset kültürünün ürünü. Dediğim gibi hukukla herhangi bir alakası yok bu kararın. Alıştığımız bir uygulama. Zamanında Merdan Yanardağ yine tutuklu kalmıştı, aynı yöntemleri uyguluyorlar. Daha önce de Fetullahçı yayın organları ya da Adnan Hocacılar ihbar ederdi, davalar açılırdı. Şimdi de bazı siyasetçiler gündeme taşıdılar. Mehmet Ali Çelebi gibi, İYİ Partili bazı yöneticiler gibi.. Hiçbir şey değişmiyor ülkede, siyasi iktidar aynı tarzda devam ediyor.

Buradan sevgili Merdan Yanardağ'a geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede de özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Her türlü dayanışmayı da göstereceğiz tabii kendisiyle."