TKP'den 'Merdan Yanardağ' açıklaması: 'Bu onursuz sessizlik yıkılmalı, yalnız değildir!'

Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

Yanardağ'ın hedef gösterilmesinde AKP'li Mehmet Ali Çelebi ve İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamalarına öne çıkarken, başta CHP olmak üzere birçok siyasi partinin sessiz kalması ise dikkat çekti.

Yanardağ’ın tutuklanmasına yayımladığı açıklama ile tepki gösteren Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) mesajında 'Bu onursuz sessizlik yıkılmalı' denildi.

TKP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının sorumluları AKP, İYİP olduğu kadar bu sürece sessiz kalanlardır. Bu onursuz sessizlik yıkılmalı. Boyun eğme, ses ver, örgütlen. Merdan Yanardağ yalnız değildir.''