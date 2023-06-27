Kemal Okuyan'dan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: 'İntikam, şantaj, sindirme girişimi'

Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

Yanardağ’ın tutuklanmasına bir tepki de Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.

Tutuklama kararının Yanardağ'ın hedef gösterilen açıklamaları ile ilgisinin olmadığını kaydeden Okuyan, ''İntikam, şantaj, sindirme girişimi. İşte AKP adaleti!'' dedi.

Okuyan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Merdan Yanardağ’ın tutuklanması, bir kez daha “saçma” ve “anlamsız” bir şikayetin ciddi bir hak ihlaline dönüşmesidir. Kuşkusuz bu kararın Yanardağ’ın söyledikleriyle ilgisi yok. İntikam, şantaj, sindirme girişimi. İşte AKP adaleti!''