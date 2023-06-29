Cezaevindeki Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj: Haksızlıklara asla boyun eğmeyeceğim

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı.

Silivri Cezaevi’ndeki Yanardağ, avukatı Bilgutay Hakkı Durna’yla cezavinde görüştü. “Merdan Yanardağ ile Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Herkese selamı var. Dayanışma gösteren dostlarına sevgilerini iletiuyor. Sağlığı yerinde” diyen Durna, Yanardağ’ın mesajını ise şöyle aktardı:

“Ben her şeye karşı engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum: Haksızlıklara hiçbir zaman boğun eğmeyeceğim.”