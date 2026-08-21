Kemal Okuyan: Kapitalizm çürüyor, çürütüyor ve insanlığın varoluşunu tehdit ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba'da düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nı ve gündemdeki başlıkları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Küba'daki toplantının abluka koşullarında gerçekleştirildiğini hatırlatan Okuyan, "Kapitalizm çürüyor, çürütüyor ve insanlığın varoluşunu tehdit ediyor. Çözüm de belli: Bu barbar ve akılsız düzen yıkılmalı" dedi.

AKP'nin dış politikasında yaşanan dönüşümleri değerlendiren Okuyan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında "artık daha fazla taraf durumunda" olduğunu vurguladı.

Okuyan, yeni "çözüm" süreci tartışmalarını "İçeriksiz her tartışma iktidarın işine gelir" sözleriyle eleştirerek sürecin Yeni Osmanlıcı bir imparatorluk vizyonuna hizmet ettiğini kaydetti.

TKP Genel Sekreteri, ülkenin dört bir yanında yükselen işçi eylemleri için ise "Bütün bu parçalı direnişlerin belli bir noktada daha bütünlüklü bir sınıf hareketine evrilmesi kaçınılmaz" değerlendirmesinde bulunarak örgütlü mücadelenin altını çiziyor.

49 parti Havana'da buluştu

Küba'da yaklaşık bir hafta kaldıklarını, 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın yanı sıra Küba devriminin önderi Fidel Castro'nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kolokyuma da katıldıklarını aktaran Okuyan, toplantıların Küba'nın içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında önemli olduğunu söyledi.

Küba'ya ulaşmanın önündeki engellere ve abluka koşullarının güçlüğüne rağmen toplantının başarılı geçtiğini dile getiren Okuyan, şunları kaydetti:

"Toplantı boyunca birçok parti ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdik. Çin Komünist Partisi bir süredir bu toplantılara dünya komünist hareketi konusunda araştırmalar yapan bir uzman ekiple katılıyor, onlarla başka vesilelerle görüşme imkanımız oluyor. Rus partileri ise toplantıya katılmadılar ya da katılamadılar. Ancak sonuçta bütün zorluk ve belirsizliklere rağmen 49 partinin hazır bulunduğu toplantı Küba ile dayanışma açısından ve toplantı boyunca süregelen yapıcı tartışma ve değerlendirmeler nedeniyle başarılı oldu."

'Kapitalizm insanlığın varoluşunu tehdit ediyor'

Okuyan, "Havana’daki konuşmanızda ‘tarihsel bir kırılmaya hazırlanmak’tan söz ettiniz. Bu kırılmayı yakınlaştıran somut bir gelişme var mı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kapitalizmin insanlığın başına açtığı belalar tek tek değil bir bütün olarak geliyor. Uluslararası alanda muazzam bir hegemonya mücadelesi var. ABD sallanan egemenliğini terk etmek istemiyor, ittifak sistemini yeniliyor, bu da savaşları tetikliyor. Her yerde çatışma var. Kitlesel göçler, salgın hastalıklar, sürdürülmesi imkansız bir yoksulluk, ırkçılık, açlık tehdidi, muazzam bir toplumsal adaletsizlik ve kuralsızlık. Bütün bunlara ‘hallederiz abi’ türünden bir aymazlıkla yaklaşabilir miyiz? Neden belli: Kapitalizm çürüyor, çürütüyor ve insanlığın varoluşunu tehdit ediyor. Çözüm de belli: Bu barbar ve akılsız düzen yıkılmalı. Bu gerçekten kaçmanın imkansız hale geldiği noktaya kırılma diyoruz. İnsanlık kendisini boğmakta olan etmen ile yüzleşip hesaplaşacak. Bundan kaçılamayacak bir evreye yaklaşıyoruz."

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ile yapılan görüşmede Türkiye'ye ilişkin özel bir başlığın gündeme gelip gelmediği sorusuna Okuyan, Türkiye Komünist Partisi ile Küba Komünist Partisi arasındaki ilişkilerde Türkiye ve Küba'nın hükümetler arası ilişkilerinin gündem edilmediğini söyledi. Kübalıların TKP'nin görüşlerini bildiğini, parti yayınlarını ve faaliyetlerini yakından takip ettiğini aktaran Okuyan, bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Küba'nın İsrail'in saldırganlığıyla yakından ilgilendiğini ve Filistin halkıyla dayanışmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Okuyan, "Dünyada komünist hareketin durumu, Küba'ya dönük saldırganlığa karşı ne yapılabilir, bütün bunlar görüşmelerimizin daimi konuları arasında yer alıyor. Gençlik, yayıncılık gibi birçok alanda işbirliğimizi nasıl geliştireceğimiz de elbette gündem oluyor” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı: 'Türkiye daha fazla taraf oldu'

Şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin değişen tutumunu değerlendiren Kemal Okuyan, AKP'nin dış politikadaki rota değişikliğinin 2023 yılına uzandığını hatırlattı. Aradan geçen 3 yılda Türkiye'nin Batı ile daha uyumlu hale geldiğini kaydeden TKP Genel Sekreteri, şöyle konuştu:

"2023’ten itibaren iktidar ABD ile biriken sorunları azaltmaya dönük hamleler yapmaya başladı. ABD ile ilişkilerde sorunları azaltmak demek, bugünkü koşullarda, onun tercih ve beklentilerine uygun davranmak demektir. Hızlıca bakalım, Suriye’de iktidar değişikliği, İran’ın Filistin’den Lübnan’a etkisinin kırılması için yürütülen çabalar, ekonomi ve silahlanma alanında ABD ve Avrupa ile yeni girişimler, yeni çözüm süreci, Mekke Anlaşması… Bütün bunlar olurken ve NATO Zirvesi’nde Türkiye yeni roller için hazır olduğunu ilan ederken Ukrayna-Rusya geriliminde eski tutumun sürmesi olanaksızdı. Rusya ile ilişkiler kapsamlı bir çatışma çıkmadıkça tamamen kopma noktasına gelmez, ama artık Türkiye bu çatışmada daha fazla taraf durumundadır. 'Biz herkesle dostuz' türünden bir dış politika felsefesi, emperyalist-kapitalist dünyada geçerli değildir. Türkiye kapitalizmi de bütün bu rekabet ve çatışmaların parçası durumundadır."

'Çözüm' süreci: 'İçeriksiz her tartışma iktidarın işine gelir'

Yeni "çözüm" sürecine ilişkin tartışmaların "terörle pazarlık olmaz" ve "Türk-Kürt ittifakı" gibi sloganlara sıkıştığını ifade eden Okuyan, "İçerik nedir, doğrultu nedir, tartışan yok. İçeriksiz her tartışma iktidarın işine gelir" dedi.

Çözüm sürecinin Yeni Osmanlıcı bir dönüşümün önünü açmak için kullanıldığını vurgulayan Okuyan, AKP'nin "eski Türkiye"yi ortadan kaldırdığını ancak yerine yenisini koyamadığını belirterek, yaklaşık 15 yıldır gündemde olan Yeni Osmanlıcılığın yeni bölgesel koşullara uyarlanarak yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Sürecin de bu stratejinin parçası olduğunu kaydeden Okuyan, "NATO ve ABD himayesinde yeni bir imparatorluk vizyonu. Burada Kürt unsuruna ihtiyaç vardı" ifadesini kullandı.

'Yeni aslında yeni değil'

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kemal Okuyan, TKP'nin "sosyal demokrasi sosyalizm mücadelesinde bir engel, CHP de karıştı, ne güzel" anlayışıyla hareket etmediğini belirtti. TKP'nin piyasacı ve NATO'cu bir çizginin yenilenerek yurttaşların karşısına çıkarılmasına karşı olduğunu ifade eden TKP Genel Sekreteri, "Yeni aslında yeni değil. İktidara karşı konumlanışımız bu görevi ihmal etmemize yol açmamalı. Ayrıca sormalıyız, biz AKP'ye neden karşıyız" diye konuştu.

'Parçalı işçi direnişlerinin bütünlüklü bir sınıf hareketine evrilmesi kaçınılmaz'

Ankara'daki madenci direnişlerini ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan işçi eylemlerini değerlendiren TKP Genel Sekreteri Okuyan, önemli bir hareketlilik bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hareketlilik ancak sorunların nedenlerine ilişkin genel bir kavrayış ortaya çıktığında birbiriyle ilişkilenip daha sistematik hale gelebilir. TKP buna uğraşıyor. Maden ve metal sektörü Türkiye işçi sınıfının en mücadeleci damarlarındandır. Bunlar çok değerli. Direnen madenciler, o direnişe enerji katanlar tarihsel bir iş yapıyorlar. Biz parti olarak şu anda sürmekte olan birçok işçi mücadelesine ya dayanışarak ya doğrudan içinde yer alarak, bazılarında ise örgütleyici olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Bütün bu parçalı direnişlerin belli bir noktada daha bütünlüklü bir sınıf hareketine evrilmesi kaçınılmaz. Bunun hızlandırılması için üzerimize düşeni yapacağız."

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