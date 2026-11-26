Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" açıklamasını yaptı.

Tele1 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de kayyım atandığı ve gazetecilere yönelik tutuklamaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşen görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı olarak yapıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile "Türkiye'de medyanın sorunlarını" görüştüklerini söyledi.

Görüşmede hangi başlıkların ele alındığı sorulan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye medya konusunda "baskıcı bir ortamın olmaması gerektiğini" söylediğini aktardı. "Medyada en çok ve en sert eleştirilen liderin kendisi olduğunu" savunan Kılıçdaroğlu, "Ama medyanın özgür olması lazım. Medyanın özgürlüğüne herkesin tahammül etmesi lazım, özellikle de siyasilerin tahammül etmesi lazım. Bunu dillendirdim" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürecin gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya ise Kılıçdaroğlu, "O konulara hiç girilmedi, sadece medya konusu" yanıtını verdi.

Bahçeli iki gün önce basına 'sınır çizmişti'

Kılıçdaroğlu'nun "medya özgürlüğü" vurgusu yaptığı ziyaret, Bahçeli'nin iki gün önce partisinin TBMM grup toplantısında basına sınır çizmeye çalıştığı konuşmanın hemen ardından gerçekleşti.

Söz konusu konuşmasında "Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir" diyen Bahçeli, basının "devletin jeopolitik çıkarları ve bekası" doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini savunmuş, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar verilmemesi gerektiğini ileri sürmüştü.

Türkiye'de basında algı ile gerçek arasındaki çizginin muğlaklaştığını iddia eden Bahçeli, bazı basın kuruluşlarında "millet ve devlet aleyhtarlığının" gözle görülür hale geldiğini öne sürerek basın özgürlüğünün devlet politikalarına uyum koşuluyla sağlanabileceğini savunmuştu.

Kocaeli programında gazetecilere müdahale gündeme gelmişti

Öte yandan, görüşmenin ardından basın özgürlüğüne tahammül çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Kongre Merkezi'nde katıldığı programda yaşananlar da basına yansımıştı.

Kocaeli Gündem'in haberine göre, programı takip etmek isteyen yerel basın mensuplarının görüntü alması bazı partililer tarafından engellenmiş, salonda gazetecilere hakaret edildiği ve bazı partililerin ellerindeki bayraklarla basın mensuplarının üzerine yürüdüğü aktarılmıştı.

Salon dışında da sürdüğü belirtilen gerginlik sırasında bir kadın gazeteciye tokat atıldığı öğrenilirken, programı terk eden basın mensuplarının yaşananlar nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olacakları aktarılmıştı.

Basına yönelik ablukayı soL TV dosya haline getirmişti

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin basına kapalı görüşmede "medyanın sorunlarını" konuştuğu belirtilirken, Türkiye'de basına yönelik kuşatmanın ulaştığı boyutlar iki gün önce soL TV'de yayımlanan "Karanlığın manşeti: AKP’nin basına saldırısının anatomisi" başlıklı video haberde ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

Haberde ulusal kanalların TMSF'ye devredildiği hatırlatılarak, kayyım kararlarının, gazeteci tutuklamalarının ve sosyal medya erişim engellerinin hem basını hem de basın emekçilerini hedef aldığı vurgulanmıştı.

Medyanın holdingler ve iktidar eliyle nasıl dönüştürüldüğünü mercek altına alındığı videoda, kurulan devasa medya tekeline rağmen toplumsal rızayı sağlayamayan iktidarın medyaya yönelik artan saldırısına dikkat çekilmişti.

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