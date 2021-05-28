Kavganın öteki yüzü: Soylu'yu hedef alan Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan kimdir?

Ülkücü mafya Sedat Peker'e verilen korumayla kendisinin alakası olmadığını öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç isim saymış, bu isimlerin yanına Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı da eklemişti.

Soylu, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada ilgili açıklamada, "16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir" demişti.

Soylu'nun bu sözlerle hedef aldığı isimlerden ikisi şu an ihraç edilmiş durumda. Diğer isimlerden Selami Altınok AKP'den milletvekili, Mustafa Çalışkan ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde.

Soylu'ya yanıt geldi: Toplum rahatsız

Soylu'nun bu açıklamaları sonrası hedefteki isim olan Çalışkan, bugün Cumhuriyet gazetesine bir açıklama yaparken, “Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” yanıtını verdi.

Çalışkan bu yanıtla kalmadı, Soylu'nun açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu ekledi. (Çalışkan bu haberden bir süre sonra bu sözlerin yazılacağını bilmediğini, bilse konuşmayacağını söyledi)

Hakkındaki açığa alınacak iddialarını güçlendiren bu çıkış sonrası "Çalışkan kimdir?" sorusu gündemde.

İstanbul kimin olacak?

AKP'de Berat Albayrak-Süleyman Soylu çekişmesi haberleri uzun süredir gündemde.

Berat Albayrak'ın istifası sonrasında dahi zaman zaman gündeme gelen bu gerilim, aslında Mustafa Çalışkan olayının da anahtarı durumunda.

Hatırlanacağı üzere Peker video açıklamalarında Soylu'nun aracılar vasıtasıyla kendisine "İstanbul benim kontrolümde değil, Berat'ın kontrolünde" dediğini, kendisine yönelik operasyonun da Berat Albayrak kaynaklı olduğunun yine Soylu aracılığıyla iletildiğini söylüyor. Hatta bu süreçte Soylu'nun yanında yer aldığı için Pelikancıların kendisine düşman olduğunu da dile getiriyor.

Peker'in videolarda dile getirdiği "İstanbul Kavgası" aslında daha önce de çeşitli defalar gündeme gelmişti.

Bu kavganın kilit isimlerinden biri de Soylu tarafından hedef alınan polis Mustafa Çalışkan'dı...

Kimdir bu Mustafa Çalışkan?

17-25 Aralık operasyonlarının hemen ardından AKP'nin kendini korumak adına bulduğu "güvenilir" polislerden biriydi Mustafa Çalışkan.

O dönem cemaatçi polisleri görevden alıp yerine atadığı isimlerin de cemaatçi çıkması sonrası kaos yaşayan AKP'nin güvendiği isimlerden biri olan Çalışkan, Ocak 2014 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atandı.

14 Temmuz 2014 ile 2 Eylül 2015 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yapan Çalışkan, 2 Eylül 2015 tarihinde ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi ve uzun süre bu görevde kaldı.

Çalışkan'ın isminin öne çıkmasını sağlayan olaylardan biri de 15 Temmuz darbe girişimi olurken, darbenin İstanbul'da bastırılmasında kilit rollerden birini oynadığı öne sürülecek, hatta 15 Temmuz'la ilgili bir de kitap yazacaktı.

Çalışkan için her şey iyi gidiyor derken, 16 Haziran 2020'de yayımlanan kararla bir anda görevden alındı, pasif bir görev olan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Çalışkan, tasfiye edilmişti. Peki neden?

Soylu kazandı, Berat kaybetti

Mustafa Çalışkan İstanbul'daki görev süresi boyunca hep Berat Albayrak'a yakınlığıyla haber oldu.

Bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nın değil, Berat Albayrak'ın "kontrolündeydi" iddialara göre.

Soylu bu göreve kendi adamlarını getirmek istiyor, ancak Erdoğan duvarına takılıyordu iddialara göre.

Ancak tansiyonu yükselten iki ayrı olay vardı.

Bunlardan biri Ekim 2017’de Süleyman Soylu’nun oğlunun içinde bulunduğu aracın İstanbul’da yunus ekipleri tarafından durdurularak arandığı iddiasıydı.

Yine bir diğer gerilim başlığı, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı olacaktı. Peker'in açıklamaları sonrası yeniden gündem olan iddiaya göre, Hakan Çalışkan’ı intihara sürükleyen olay, Soylu’ya yakın bir ismin gözaltına alınması sonrası Soylu'nun talimatıyla usulsüz şekilde serbest bırakılması ve bu süreçte yaşanan olaylardı.

Soylu'nun tüm bu gelişmeler nedeniyle Mustafa Çalışkan'ı ve doğrudan Berat Albayrak'ı suçladığı belirtiliyordu.

Tüm bu süreçten sonra, Haziran 2020'de Soylu'nun dediği olacak, Albayrak'a yakın Mustafa Çalışkan pasif bir göreve atanarak İstanbul'dan uzaklaştırılacak, yerine Soylu'ya yakın bir isim olduğu belirtilen Zafer Aktaş getirilecekti.

Tam da bu adımın atıldığı sırada Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, “Bugün bir avukat arkadaş dedi ki, 'Devşirmeler güçlü zamanda gelir, serdengeçti olur, öz evlatlar arka plana atılır ama sıkıntılı zamanlarda ilk ihanet devşirmelerden gelir’ doğru söz...” diyecek, Soylu'yu hedef alarak süreci özetleyecekti.

Sonrası malum, Çalışkan'ın pasif göreve alındığı günden 5 ay sonra Berat Albayrak bakanlık görevinden istifa edecekti.