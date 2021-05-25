İsim isim liste: Soylu programda AKP'den hangi isimleri hedef aldı?

Hakkındaki iddialara yanıt için dün Habertürk ekranlarına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularına tatmin edici yanıtlar vermezken, satır aralarında AKP içinden birçok ismi hedef aldı.

Soylu'nun açıklamaları AKP içindeki tartışmanın önümüzdeki süreçte daha da şiddetleneceğini gösteriyor.

İşte Soylu'nun hedef aldığı isimlerin bir bölümü:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Soylu'nun program boyunca en çok hedef aldığı isimlerin başında Abdülhamit Gül geliyor. Kendilerinin birçok suçluyu yakaladığını ancak adliyeye girdikten sonra işin kendilerinden çıktığını söyleyen Soylu, bu konuda gazetecilere ve siyasetçilere yapılan saldırıları, uyuşturucu ve daha birçok operasyonu örnek gösterdi.

Soylu, program boyunca defalarca suçun kendilerinde olmadığını, sorunun "hukuk" boyutunda olduğunu söyleyerek Gül'ü işaret etti.

İkili daha önce de sosyal medya üzerinden tartışmış, Soylu, annesine küfür eden ismin serbest bırakılmasına tepki gösterince Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Altun

Soylu'nun programda hedef aldığı isimler arasında İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun vardı.

Programda Davutoğlu'nu hedef alan ifadeler kullanan Soylu, "1 Kasım seçimlerinden sonra bu mücadele devam etti. Ahmet Davutoğlu'nun etkili olduğu think thank kuruluşlarından birisine bugün HDP'nin eş başkanlarından Mithat Sancar geldi. Bir şey söyledi orada. Özeti şu; Apo içeriden çıkacak. İki, Suriye'de, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak, başına geçecek. Üçü, Türkiye'de özerk bir anayasa yapılacak, kendine ait bir anayasa yapılacak. Ki biz bunu daha sonra CHP, İYİ Parti, HDP'nin kendi içerisinde o şeyi gördük. Yukarıdan aşağıya bir değerlendirme yaptık" demişti.

Soylu'nun "Think tank" kuruluşu olarak işaret ettiği kurum SETA'ydı.

SETA'nın kurucu başkanı bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise SETA'nın İstanbul yöneticiliğini yapmıştı.

Eken, Eymür, Ağar Soylu, programda doğrudan AKP üyesi olmayan kimi isimleri de hedef aldı. Bu isimler arasında Peker'in videolarında da sık sık ismi geçen Korkut Eken ile Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar yer aldı. Soylu, "Korkut Eken gibi tiplerin geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı, Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün Türkiye'de söz söyleyebiliyor olmalarının devlet adabıyla uyuşmadığına inanan insanlardan bir tanesiyim" dedi.

Berat Albayrak

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imza attığı kararla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti.

Karar, Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Çalışkan'ın pasifize edilmesi olarak yorumlanmış, Albayrak-Soylu kavgasının yüzlerinden biri olarak değerlendirilmişti.

Soylu, dün Habertürk ekranlarında Peker'e verilen koruma kararına ilişkin konuşurken, o dönemde Mustafa Çalışkan'ın "terörden sorumlu müdür yardımcısı" olduğunu dile getirerek üstü kapalı olarak Çalışkan'ı hedef aldı.

Tolga Ağar (Mehmet Ağar)

Soylu'nun hedef aldığı bir diğer isim Mehmet Ağar üzerinden AKP'li vekil Tolga Ağar oldu.

Soylu, program boyunca Ağar gibi isimlerin siyaset içinde olmaması gerektiğini, bu gibi isimlerle 90'lardan beri mücadele ettiğini öne sürdü. Bu sözler aynı zamanda Ağar'ın AKP içinde siyaset yapan oğluna ilişkin de tepki olarak yorumlandı.

Soylu, Ağar'a Bodrum'daki Marina'da sürdüğü görevi de bırakma çağrısı yaptı. Aynı kurulda AKP'li vekil Tolga Ağar da yöneticilik yapıyor. Soylu programda yapılan bu hatırlatmayı duymazdan geldi.

Hulusi Akar

"Devlet görevlilerinin, bürokratların siyasete atılıp milletvekili olmasına karşıyım" diyen, "sivil isimlerin siyaset yapması" gerektiğini söyleyen Soylu'nun bu sözlerinin odağındaki isimlerden birinin eski Genelkurmay Başkanı olan ve Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Hulusi Akar'a yönelik olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Soylu'nun bu kategorisine giren ve AKP'de siyaset yapan birçok isim daha bulunuyor.

Hulusi Akar'ın yakın zamanda İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarmayı, tekrar Savunma Bakanlığı'na başlamak için Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Metin Külünk

Soylu'nun programda kendisine yöneltilen ısrarlı sorulara karşın daha önce arasının bozuk olduğu bilinen AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ü doğrudan savunmaması dikkat çekti.

Külünk ismi (hem Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi hem de Feyzi İşbaşaran'a saldırı olaylarına ilişkin) program boyunca defalarca gündeme gelmesine karşın Soylu bu ismi aklayacak tek bir ifade kullanmadı, konuyla ilgili savcıya konuşacağını söyledi.

Muammer Güler (17-25 Aralık)

Soylu dünkü programda "Benden önceki içişleri bakanının oğlunun evinden para sayma makinesi çıktı. Burada çocuklarımızı hadım ettik, aman bir şeye karışmayın, bir şeyin içinde bulunmayın, dikkat edin, işinizi yapın" diyerek kendisinden önceki İçişleri Bakanlarından olan AKP'li Muammer Güler'i açık şekilde hedef aldı. Öte yandan bu sözlerin 17-25 Aralık soruşturmasına "kumpas" diyen AKP'nin tezlerine zıtlık içermesi de dikkat çekti.