Kavga sonrası dışarı çıkarmadılar: 'Cumhurbaşkanın berberi ben bu sokağın sahibiyim diyor'

Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un sahibi olduğu Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini belirterek polislerin içeri girmesine izin verilmediğini söyledi.

‘Erdoğan’ın berberi ben bu sokağın sahibiyim diyor’

Olayın ardından açıklama yapan Okan Kurt, kavganın çıkma nedeninin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın berberi olduğunu belirtirken, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın berberi, 'ben bu sokağın sahibiyim diyor'" sözlerini sarf etti.

‘Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine’

Demet Akalın, yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterek ''Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Beykoz Emniyeti nerede! Okan’ın can güvenliği yok'' ifadesini kullandı.

Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirahan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?"